Saae/Sorocaba finaliza limpeza de lago no Parque João Pellegrini – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba finalizou esta semana a limpeza e a retirada de mato do lago no Parque João Pellegrini, na Zona Oeste da cidade. A intervenção ocorre periodicamente, para auxiliar na manutenção do local e evitar a proliferação das plantas que podem prejudicar a vida aquática.

O serviço, que teve início no sábado (8), foi executado por equipes de servidores da autarquia. Na ação foram mobilizados uma escavadeira hidráulica e um caminhão para a retirada dos resíduos. Além disso, foi feita toda a roçagem das encostas no entorno do lago.

A vegetação removida do lago foi descartada no Aterro de Inertes, pela Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), em caminhão com capacidade para até seis metros cúbicos, também utilizado na operação.

A realização do serviço foi uma das demandas apresentadas no último dia 28 de fevereiro, durante edição do programa “Prefeitura de bairro em bairro”, em que uma equipe do Poder Público esteve no local, para ouvir as solicitações da população e providenciar soluções.

O Parque João Pellegrini, inaugurado em 2006, possui 43 mil metros quadrados de área e está localizado entre as ruas Érico Veríssimo, Giuseppina Cagliero e Mário Soave, no Central Parque. O espaço abriga a pista de Caminhada “Alfredo Elias Daher”, com 2 mil metros de extensão, além de espaço arborizado, em que os moradores passam momentos agradáveis com as famílias, praticam atividades físicas e levam seus pets para passear.