PTS realiza workshop sobre atendimento de excelência para residentes e associados – Agência de Notícias

O “Poder do Atendimento de Excelência para aumentar o lucro do seu negócio” foi o tema do workshop realizado, nesta terça-feira (11), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). O evento, gratuito, foi voltado às empresas residentes e aos associados da Agência Inova, organização social responsável por gerenciar as ações e programas do Parque.

O workshop foi ministrado pela consultora e mentora Viviane Madureira, publicitária, pós-graduada em gestão de negócios e marketing e mestre em comunicação, que atuou como executiva de contas de agências de propaganda, atendendo grandes multinacionais. Foi também professora, em cursos de graduação e MBA, por mais de 18 anos.

Durante as quase duas horas de evento, Viviane destacou diversos aspectos, como estruturação de negócios, precificação lucrativa, estratégias de vendas, lucratividade e atendimento de excelência. Destacou, ainda, como um bom atendimento pode ser o diferencial para reter clientes e aumentar a lucratividade do negócio. “Empresas podem perder clientes e enfrentar aumento de custos operacionais devido a falhas no atendimento. Um atendimento bem estruturado evita desperdícios de tempo e recursos. E isso impacta diretamente a margem de lucro da empresa”, ressaltou.

Além de sua própria experiência, a palestrante apresentou aos participantes estudos e pesquisas que demonstram a importância de um planejamento estratégico bem feito para a empresa. Apresentou cinco caminhos para aumentar o lucro através do atendimento, entre eles o “upselling” e o “cross-selling”. Upselling é uma estratégia de venda na qual o cliente é incentivado a comprar uma versão mais completa, melhorada e de maior valor de um produto ou serviço. Já no cross-selling, serviços complementares são adicionados à compra para melhorar ainda mais a experiência do cliente. “Empresas com programas de ‘customer success’ bem-sucedidos aumentam a receita de upsell e cross-sell em até 30%”, explicou a especialista.

Ainda durante o workshop, ela destacou a importância do marketing digital e como impulsionar marcas para reter e conquistar novos clientes.