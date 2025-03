Programação especial comemora o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realiza, a partir desta quarta-feira (12), uma programação especial para celebrar o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba (22 de março), com diferentes atividades de Educação Ambiental gratuitas, voltadas às pessoas de todas as idades, como visitas monitoradas, plantio de árvores, doação de mudas, descida de barco, entre muitas outras.

Promovidas por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba, as ações visam sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

A programação alusiva tem início nesta quarta e quinta-feira (12 e 13), na sede da Pastoral do Menor, com palestras ministradas pela equipe de Educação Ambiental do Saae voltadas a 300 crianças e adolescentes. Serão abordados temas relativos ao meio ambiente, lixo e bocas de lobo, além de dicas e informações sobre o uso consciente e a economia da água.

Entre os destaques da programação está a tradicional descida de barco do Rio Sorocaba, que ocorrerá no dia 22 de março, sábado, às 8h30. A atividade terá início na rua da antiga Usina Cultural, na altura do Corpo de Bombeiros da Avenida Dom Aguirre. O grupo percorrerá o trecho entre a Ponte Padre Madureira e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) S1, próximo ao Parque das Águas, em um trajeto de, aproximadamente, 60 minutos.

Promovida com o apoio e a participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental, o intuito da ação é sensibilizar a população não apenas sobre a necessidade de preservação dos mananciais, mas também sobre a importância da utilização racional da água, elemento essencial para a vida de qualquer ser vivo. Pessoas interessadas em participar devem levar sua própria embarcação, como barcos a motor, barcos a remo, canoas, caiaques, botes e pranchas de stand up paddle, além do colete salva-vidas. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/descida-de-barco.

Já para encerrar a programação, no dia 29 de março, a partir das 9h, será realizada a Caminhada Ecológica. Servidores do Saae e da Sema, ao lado de demais pessoas interessadas, participarão de um mutirão de limpeza entre a Praça da Biodiversidade e o Parque das Águas, recolhendo todos os resíduos descartados irregularmente às margens do rio. A ação visa sensibilizar as pessoas sobre os impactos do descarte irregular de resíduos sólidos nesse trecho urbano do manancial.

O lixo jogado de forma irresponsável nas ruas e parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente a fauna e a flora local e “volta” de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao rio, os detritos flutuantes ainda causam grande impacto negativo na biodiversidade, prejudicando a fauna aquática.

Sobre o Rio Sorocaba

Um dos mais importantes rios do Estado de São Paulo, o Rio Sorocaba é o principal afluente da margem esquerda do Rio Tietê. Possui 180 quilômetros de extensão em linha reta e 227 km, considerando seu leito em seu trajeto natural. Além disso, é o mais importante manancial da região, sendo que 1,2 milhão de pessoas, além das indústrias e agricultura, utilizam suas águas.

Ele é formado pelos rios Sorocabuçu e Sorocamirim, que se encontram no município de Ibiúna e vão se juntando com outras pequenas nascentes até o seu primeiro represamento, dentro dos limites do município de Votorantim, a Represa de Itupararanga. O Rio Sorocaba atravessa as cidades de Ibiúna, Votorantim, Sorocaba, Iperó, Boituva, Tatuí, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Em Sorocaba, o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba foram instituídos pela Lei Municipal nº 8.812, de 15 de julho de 2009. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas através do telefone: (15) 3238-2280 ou pelo e-mail: [email protected].

Programação do Dia Mundial da Água e do Dia do Rio Sorocaba

12 e 13 de março (quarta e quinta-feira)

Palestra do Saae sobre meio ambiente, descarte de lixo e bocas de lobo, com crianças e adolescentes da Pastoral do Menor

Horário: 13h (no dia 12) e 9h (no dia 13)

Local: Pastoral do Menor

14 de março (sexta-feira)

Programa “Água Viva” (Saae), com alunos do Colégio Primeiro Mundo

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)

14 de março (sexta-feira)

Programa “Revivágua” (Saae), com alunos do Colégio Primeiro Mundo

Horário: 10h30 (logo após o Água Viva)

Local: ETE-S1 (Avenida Quinze de Agosto, 6714-6716 – Vila Mineirão)

15 de março (sábado)

Programa “Água Viva” (Saae), com a Comissão do Meio Ambiente da OAB

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)

15 de março (sábado)

Exposição e doação de mudas de árvores frutíferas e ornamentais nativas (Saae)

Horário: 9h às 12h

Local: Centro de Educação Ambiental (CEA) do Rio Sorocaba – Parque das Águas

18 de março (terça-feira)

Encontro do Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva” – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 9h às 11h30

Local: Parque da Biquinha (Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jardim Emília)

Voltado aos idosos (a partir de 60 anos)

18 de março (terça-feira)

Encontro do Clubinho do Refúgio – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 8h30

Local: Parque da Água Vermelha (Rua Romênia, 150 – Jardim Europa)

Voltado às crianças da Associação Nova Geração

19 de março (quarta-feira)

Encontro do Clube de Jardinagem – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

19 de março (quarta-feira)

Exposição “Animais do Rio” (Sema)

Horário: 8h30 às 15h30

Local: Terminal São Paulo

19 de março (quarta-feira)

Programa “Água Viva” (Saae), com alunos do Colégio CB COC São Roque

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)

20 de março (quinta-feira)

Plantio de árvores com alunos da Escola Estadual “Prof. José Roque Almeida Rosa” (Sema)

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Rua Amador Calvilho Fernandes, 136 – Vila Formosa

21 de março (sexta-feira)

Programa “Água Viva” (Saae), com alunos da Escola Beija Flor

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)

21 de março (sexta-feira)

Programa “Revivágua” (Saae), com alunos da Escola Beija Flor

Horário: 10h30 (logo após o Água Viva)

Local: ETE-S1 (Avenida Quinze de Agosto, 6714-6716 – Vila Mineirão)

22 de março (sábado)

Visita guiada – Programa “Caminha Sorocaba” (Sema e Sequav)

Horário: 9h às 11h

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Atividade gratuita voltada aos líderes do programa

22 de março (sábado)

Descida do Rio Sorocaba (Sema e Saae)

O grupo percorrerá o trecho entre a Ponte Padre Madureira e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) S1

Horário: 8h30

Local: Saída da rua da antiga Usina Cultural, na altura do Corpo de Bombeiros da Avenida Dom Aguirre

Pessoas interessadas em participar devem levar sua própria embarcação, como barcos a motor, barcos a remo, canoas, caiaques, botes e pranchas de stand up paddle, além do colete salva-vidas.

Inscrições pelo link: https://tinyurl.com/descida-de-barco.

25 de março (terça-feira)

Encontro do Clubinho do Refúgio – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 8h30

Local: Parque da Água Vermelha (Rua Romênia, 150 – Jardim Europa)

Voltado a crianças da Associação Nova Geração

25 de março (terça-feira)

Encontro do Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva” – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 9h às 11h30

Local: Parque da Biquinha (Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jardim Emília)

Voltado aos idosos (a partir de 60 anos)

25 e 26 de março (terça e quarta-feira)

Programa “Água Viva” (Saae), com alunos do Colégio Santa Escolástica

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)

26 de março (quarta-feira)

Exposição “Animais do Rio e Mudanças Climáticas” (Sema)

Horário: 8h30 às 15h30

Local: Terminal Santo Antônio

29 de março (sábado)

Pinte no Parque e Faça Arte – Especial Dia Mundial da Água e Dia do Rio Sorocaba (Sema)

Horário: 9h às 12h

Local: Parque da Biquinha (Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jardim Emília)

Atividade aberta ao público, sem a necessidade de inscrição prévia

29 de março (sábado)

Caminhada Ecológica (Sema e Saae)

Horário: 9h

Local: Margens do Rio Sorocaba, entre a Praça da Biodiversidade e o Parque das Águas

31 de março (segunda-feira)

Programa “Água Viva” (Saae), com Instituto Federal de São Paulo – IFSP (Campus Sorocaba)

Horário: 9h

Local: ETA Cerrado (Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy)