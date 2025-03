Prefeitura e Revap fazem alinhamento sobre parada técnica

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

A direção da Revap (Refinaria Henrique Lage) e integrantes da Prefeitura de São José dos Campos se reuniram nesta terça-feira (11) para alinhar as ações que serão realizadas durante a parada técnica das unidades da refinaria.

Realizada em média a cada três anos, a parada técnica prevê a contratação de cerca de 5.000 trabalhadores em setembro e outubro, período programado para se atingir o pico de trabalhadores em atividade na refinaria.

As contratações, no entanto, devem se intensificar a partir de junho e serão ofertadas via PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

De acordo com a Revap, o maior número de contratações são para funções como caldeireiro, soldador e montador de andaimes.

Os trabalhadores contratados ficarão responsáveis principalmente pela manutenção e montagem de novos sistemas.

Segundo o cronograma da refinaria, as unidades terão as atividades interrompidas entre 23 de agosto e 19 de novembro, em períodos escalonados.

A Petrobras pretende investir ainda cerca de R$ 2 bilhões na unidade de São José dos Campos durante a parada técnica para modernização de equipamentos e em processos internos.

Mão de obra local

Na reunião desta terça, também ficou acertado que as empresas terceirizadas contratadas pela Revap para a parada técnica darão prioridade à contratação de mão de obra de São José dos Campos.

A prioridade para mão de obra local tem previsão da Lei Municipal 9.539, de maio de 2016.

De acordo com a legislação, as empresas prestadoras de serviços no polo industrial de São José devem prioritariamente contratar e manter trabalhadores domiciliados em São José dos Campos, no percentual de 70% do seu quadro de funcionários.

O gerente de engenharia de Revap e coordenador da parada técnica, Henrique Ventura Silva, afirmou que a parceria com a Prefeitura de São José dos Campos tem garantido o sucesso das paradas de manutenção nos últimos anos.

“Nossa parceria com a Prefeitura, principalmente nesses eventos de grande magnitude, como as paradas de manutenção, tem sido muito boa. Nesse período, há uma movimentação de cerca 5 mil a 6 mil pessoas, e é muito importante o acolhimento dessas pessoas e seu encaminhamento para as empresas contratadas pela Petrobras”, afirmou o gerente da Revap.

“A parceria da Revap com a Prefeitura, com os sindicatos locais e empresas contratadas é fundamental para que esse processo de contratação e acolhimento da cidade seja feito com a maior tranquilidade possível. Assim foi em 2022 e vamos repetir em 2025”, completou.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico