Prefeitura apresenta novos representantes para o COMUS – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 11, a Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou aos membros do Conselho Municipal de Saúde (COMUS) os representantes dos setores da Secretaria de Transporte Sanitário, Ouvidoria e Núcleo de Cuidados. O objetivo da iniciativa é fortalecer a participação popular e garantir maior transparência nas decisões relacionadas à saúde pública no município.

Durante o encontro, foram detalhadas as principais atribuições e responsabilidades de cada conselheiro que compõe o COMUS. Isaías Campos, membro do conselho, destacou a importância do encontro: “A apresentação foi muito esclarecedora. Às vezes, precisamos ‘ver a dor do outro’ e entender melhor a dinâmica do trabalho de cada setor para poder cobrar de forma mais eficaz e sugerir melhorias com conhecimento de causa”, afirmou.

Setores Apresentados

Ouvidoria: Responsável por receber, analisar e encaminhar as reclamações, sugestões, elogios e demais manifestações da população sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em Ubatuba, a Ouvidoria funciona como um canal essencial para que os cidadãos expressem suas necessidades e insatisfações.

Transporte Sanitário: Este setor tem a missão de garantir o transporte seguro e confortável de pacientes que necessitam de atendimento médico em outras cidades. A Secretaria de Saúde oferece transporte para cerca de 260 pacientes por dia.

Núcleo de Cuidados para Vítimas de Violência: Apresentado ao COMUS, o Núcleo de Cuidados oferece suporte integral às vítimas de violência, com atendimentos médicos, psicológicos e sociais, visando um acompanhamento completo e acolhedor.

A iniciativa visa reforçar o papel do COMUS na tomada de decisões e garantir que a saúde pública em Ubatuba seja cada vez mais participativa e transparente.