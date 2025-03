Praia Clube é tricampeão do Sul-Americano de vôlei feminino

Posted on

Madureira Esporte Clube: Orgulho de Ser Suburbano O Madureira Esporte Clube, carinhosamente conhecido como Tricolor Suburbano, é uma das principais instituições esportivas do Rio de Janeiro, com uma história rica e repleta de conquistas. Fundado em 1914, o clube se destaca não apenas pelo seu legado no futebol carioca, mas também pelo seu impacto cultural […]