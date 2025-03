Portland Trail Blazers x New York Knicks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (12/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Portland Trail Blazers x New York Knicks hoje, HOJE (12) as 22 hs tem como mandante do jogo é o Trail O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

por Basketbrasil.com.br

Portland Trail Blazers x New York Knicks – Palpite da NBA 2024/2025 – 13/03

Na madrugada de 13 de março de 2025, às 02:00 (UTC), o Portland Trail Blazers enfrentará o New York Knicks no Moda Center, em Portland, em uma das partidas mais aguardadas da temporada regular da NBA. Com a presença de equipes de alto nível e grandes jogadores em quadra, o confronto promete ser emocionante. Confira os principais detalhes e prognósticos para essa disputa.

Palpites e Prognósticos da NBA

1. Vencedor da Partida – New York Knicks

Com um desempenho superior na temporada, os Knicks têm 41 vitórias e 23 derrotas, ocupando um lugar de destaque na classificação da Conferência Leste. Com uma formação bem entrosada e com destaque para jogadores como Julius Randle e Jalen Brunson, é esperado que o New York Knicks vença o Portland Trail Blazers, que ocupa a parte inferior da tabela com 28 vitórias e 38 derrotas.

2. Ponto de Propagação – New York Knicks -3.5

As odds para o Knicks vencerem por mais de 3.5 pontos são favoráveis, considerando seu bom desempenho e o equilíbrio do jogo. As estatísticas indicam que os Knicks têm mais chances de se destacar e conquistar a vitória com uma margem confortável.

3. Jogador em Destaque – Julius Randle (New York Knicks)

Randle tem sido um dos pilares do time nesta temporada, com uma média de pontos e rebotes consistente. Acredita-se que ele terá mais uma grande performance contra os Blazers, sendo uma boa aposta para marcar mais de 24 pontos.

Estatísticas do Confronto Direto

Nos últimos 10 encontros entre Portland Trail Blazers e New York Knicks, os Blazers venceram apenas 5 jogos, o que evidencia o equilíbrio da disputa, mas os Knicks saem como favoritos para este jogo, considerando sua campanha superior até o momento.

Onde Assistir

Este grande confronto será transmitido ao vivo pelo NBA League Pass e outros canais de esportes, oferecendo toda a cobertura da partida para os fãs de basquete.

Previsão Final

Apesar do esforço do Portland Trail Blazers, o New York Knicks tem mostrado um desempenho mais consistente ao longo da temporada e entra como favorito para a vitória. A aposta em New York Knicks -3.5 parece ser uma boa escolha, especialmente considerando o impacto de jogadores como Julius Randle e Jalen Brunson.

Data e Hora: 13/03/2025 – 02:00 (UTC)

Local: Moda Center, Portland, EUA

