Ponte da Folha Seca recebe material para finalização de obra – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Com o intuito de fortalecer a capacidade logística dos municípios, especialmente na recuperação de estradas vicinais fundamentais para o escoamento da produção agrícola, a pecuária e o ecoturismo, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul aprimora a trafegabilidade das vias. Nesse contexto, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia vinculada à […]