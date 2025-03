Pefeitura amplia horário do PEV do Campo dos Alemães

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar, a partir deste sábado (15), o horário de atendimento do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, localizado na avenida dos Evangélicos, 601, na região sul da cidade. O funcionamento será das 8h às 22h de segunda a sábado e das 8h até às 12h aos domingos e feriados.

A demanda partiu dos moradores da região, visando acabar com o descarte irregular que acontece em áreas próximas do bairro. O PEV terá sua infraestrutura modificada e aumentará a capacidade de armazenamento com mais caixas metálicas, podendo receber um maior volume de resíduos durante o tempo ampliado de funcionamento.

Para isso, a Prefeitura vai encerrar o funcionamento do PEV no Residencial Gazzo, localizado na rua Arcílio Moreira da Silva, 774, ao lado do cemitério Colônia Paraíso, que será ampliado. Os funcionários e equipamentos serão transferidos para o PEV do Campos dos Alemães.

O Residencial Gazzo vem passando por uma revitalização, recentemente ganhou um playground ecológico e recebeu iluminação LED nas áreas verdes.

A região sul possui outros quatro PEVs: Dom Pedro 2º, Residencial 31 de março, Jardim Satélite e Parque Interlagos.

PEVs

Os Pontos de Entrega Voluntária possuem local adequado para receber cada tipo de resíduo entregue por pequeno gerador (munícipe). O serviço de recebimento dos materiais é gratuito. A quantidade deve ser equivalente ao volume de um porta-malas de carro de passeio ou uma caçamba de um utilitário pequeno.

Os PEVs recebem até 1 metro cúbico de entulho, madeiras e restos de jardinagem de pequenas reformas residenciais, móveis e equipamentos domésticos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes inteiras.

Recebem também até quatro unidades de pneus usados, óleo de cozinha, além de materiais recicláveis e eletroeletrônicos, resíduos de lã de vidro e fibras, manta de asfalto, vinil, fitas cassetes, fitas de vídeo, CDs e DVDs.

Durante o descarte, o munícipe deve colocar os resíduos devidamente separados nos recipientes do PEV, seguindo as orientações dos responsáveis pelo local.

Localização dos PEVs

Região oeste

Urbanova (avenida Dr. Dilson Lara, 80, Residencial Montserrat)

Região sudeste

Santa Luzia-Putim (avenida Vicente Brandão Ferreira, 293)

Região sul

Campo dos Alemães (avenida dos Evangélicos, 601)

Dom Pedro 2º (rua Antônio Eduardo Alvarenga, 130)

31 de Março (rua Guidoval, 100)

Jardim Satélite (rua Estrela Dalva, 135)

Parque Interlagos (rua Ubirajara Raimundo de Souza, 21)

Região leste

Galo Branco (avenida Benedito Luiz de Medeiros, 811)

Novo Horizonte (avenida Tancredo Neves, 5,630, esquina com a rua dos Topógrafos)

Jardim Copacabana (rua Charles Diamond, 80, em frente à praça Joaquim Figueira de Andrade)



Jardim Pararangaba (avenida Sansão Peres de Andrade, 55, no Jardim Califórnia)

Região norte

Altos de Santana (avenida Alto do Rio Doce, 1.075, ao lado da Escola Municipal Vera Babo de Oliveira)

Vila Jaci (rua Xavantes, 367)

Distrito de São Francisco Xavier (rua Joaquim Cláudio da Silva)

Região central

Jardim Jussara (rua Ana Gonçalves da Cunha, 370, ao lado do estádio Martins Pereira)



