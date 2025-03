Patronatos Penitenciários da Agepen recebem veículos para reforço na reintegração social

Patronatos penitenciários da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) receberam uma importante estruturação para fortalecimento de suas atividades com o recebimento de novos veículos. Quatro Toyota Yaris Sedã zero quilômetro foram entregues às unidades de Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Paranaíba.

A doação foi realizada pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) à agência penitenciária como parte de uma iniciativa nacional para aprimorar políticas de reintegração social e fortalecer projetos ligados ao sistema penal.

Durante a cerimônia de entrega, o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou que a conquista é fruto de um trabalho conjunto entre diversas frentes da instituição. Segundo ele, o investimento em infraestrutura é essencial para que os servidores possam desempenhar suas funções de maneira eficaz. “A Agepen tem uma demanda significativa, e sem um suporte logístico adequado, a execução das atividades fica comprometida”, afirmou.

A diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, ressaltou que os novos veículos serão utilizados em atividades externas, como fiscalização, acompanhamento de beneficiários, encaminhamentos ao mercado de trabalho e monitoramento do cumprimento de sentenças judiciais.

“Nosso trabalho tem como foco reduzir a reincidência criminal e promover a reintegração social, garantindo que os beneficiários possam reconstruir suas vidas dentro da legalidade”, explicou.

Os patronatos penitenciários mantêm parcerias com órgãos públicos e privados, como o SUS (Sistema Único de Saúde) e serviços de assistência social, para capacitação e reinserção dos reeducandos no mercado de trabalho. Com os novos veículos, essas parcerias serão fortalecidas, ampliando as possibilidades de atendimento.

Reforço para a fiscalização e assistência

O diretor do Patronato Penitenciário de Campo Grande, Marcos Moisés, enfatizou a importância da nova aquisição para a execução de mais de 500 fiscalizações mensais. Ele explicou que o veículo possibilitará um acompanhamento mais rigoroso das atividades dos reeducandos, garantindo que o Judiciário tenha informações precisas sobre o cumprimento das penas.

Em Naviraí, a diretora do Patronato, Neide de Oliveira Alves, pontuou a diversidade de projetos que serão beneficiados com a chegada do novo veículo. “Trabalhamos com iniciativas como remição de pena pela leitura, campanhas sociais e projetos que oferecem moradia e alimentação para egressos do sistema prisional, além de atenção aos familiares deles. Com essa estrutura, poderemos ampliar ainda mais nosso impacto”, afirmou.

Já em Corumbá, a diretora Giselle da Silva Marques de Barros informou que a nova viatura permitirá um acompanhamento mais eficiente dos reeducandos. Atualmente, a unidade atende cerca de 500 sentenciados. “Agora poderemos realizar visitas periódicas e oferecer suporte direto aos reeducandos, garantindo que cumpram suas obrigações e tenham o apoio necessário para a reinserção social”, explicou.

Tuliana Cecília Machado Malheiros, diretora do Patronato de Paranaíba, também comemorou a chegada do veículo, ressaltando sua importância para a fiscalização do emprego dos reeducandos. “Antes, a fiscalização era feita de forma limitada. Agora, poderemos acompanhar de perto aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, garantindo que estejam cumprindo suas funções adequadamente”, disse.

Compromisso com a reintegração social

A Agepen tem investido constantemente na melhoria de sua estrutura para oferecer suporte efetivo aos reeducandos. Além da entrega dos veículos aos patronatos, a frota da instituição também foi reforçada, recentemente, em unidades como as CIAPs (Centrais Integradas de Alternativas Penais) e o Escritório Social. Outros patronatos também já foram beneficiados com o remanejamento de veículos.

O fortalecimento da infraestrutura do sistema penitenciário tem impacto direto na qualidade do serviço prestado, beneficiando não apenas os reeducandos, mas toda a sociedade. “Nossa missão é transformar vidas e reduzir a reincidência criminal. Para isso, precisamos de condições adequadas para atuar com eficácia e compromisso”, finalizou o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

