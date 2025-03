Palpites CSA x Tuna Luso , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (13/03)

O jogo entre CSA x Tuna Luso marcado para acontecer nesta 21h 30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem CSA que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do CSA

Noticias da Tuna

CSA x Tuna Luso: Reencontro Decisivo na Copa do Brasil

O CSA recebe a Tuna Luso nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para um confronto importante válido pela 2ª fase da Copa do Brasil 2025. A partida promete ser intensa, pois ambas as equipes buscam avançar para a 3ª fase da competição nacional, e o duelo é único, sem possibilidade de segundo jogo.

Motivação e Expectativas

O CSA chega para essa decisão com moral. Embora tenha sido eliminado nas semifinais do Campeonato Alagoano, o Azulão do Mutange segue firme na Copa do Nordeste e venceu o Boavista-RJ na estreia. A equipe está motivada para seguir longe na Copa do Brasil, e o bom momento na competição regional tem servido de impulso. Para o técnico Higo Magalhães, o foco está total na classificação, e ele destaca a importância desse jogo para o futuro do clube.

O meia Camacho comentou sobre a responsabilidade da partida, ressaltando a relevância financeira e esportiva do confronto. O time sabe que avançar é crucial e que a Copa do Brasil oferece grandes oportunidades para clubes de todos os tamanhos.

Desfalques e Reforços

O CSA terá algumas ausências importantes, como o lateral-esquerdo Jefferson e o zagueiro Roberto, ambos com lesões musculares. No entanto, o time contará com o retorno de alguns jogadores fundamentais. O volante Silas, o atacante Igor Bahia e o ponta Guilherme Cachoeira, todos recuperados de lesões, estão à disposição, mas apenas Guilherme Cachoeira deve iniciar entre os titulares.

A Tuna Luso Vem com Força Máxima

Já a Tuna Luso vem com força total para este confronto. O time está motivado após ter avançado para o mata-mata do Campeonato Paraense e superado o Sampaio Corrêa na primeira fase da Copa do Brasil. O técnico Ignácio Neto tem à disposição todos os principais jogadores, o que promete um time bem preparado para enfrentar o CSA. Além disso, a Águia está confiante, com uma semana de preparação devido à pausa no Estadual, o que permitiu um tempo de ajustes e avaliações mais detalhadas.

Prováveis Escalações

CSA (Técnico: Higo Magalhães)

Formação : 4-4-2

: 4-4-2 Escalação: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Guilherme Cachoeira.

Tuna Luso (Técnico: Ignácio Neto)

Formação : 4-3-3

: 4-3-3 Escalação: Lucão; Wander, Dedé, Marlon e Wesley; Renan, Tiago Bagagem e Gabriel Furtado; Jayme, Edgo e Pedrinho.

Confronto Histórico

Este será o quarto encontro histórico entre as duas equipes na Copa do Brasil, e o CSA tem um bom retrospecto, com duas vitórias e uma derrota até agora. O duelo será um único jogo, o que torna a partida ainda mais decisiva, e o CSA tentará manter a tradição de vitórias contra a Águia, como ocorreu no último confronto entre ambos.

Ficha Técnica

Data : Quinta-feira, 13 de março de 2025

: Quinta-feira, 13 de março de 2025 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local : Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Árbitro : Lucas Paulo Torezin (PR)

: Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes : Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)

: Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR) Transmissão: Não informada, aguarde canais disponíveis

Expectativas para o Jogo

O CSA vai buscar manter a boa fase em casa, enquanto a Tuna Luso pretende surpreender e seguir adiante na competição. Com os reforços disponíveis, o Azulão do Mutange tenta recuperar o ânimo após a eliminação no Estadual, enquanto a Águia de Belém visa superar um adversário tradicional e conquistar seu espaço nas fases seguintes da Copa do Brasil.

Quem se sairá vencedor neste confronto decisivo? Só o apito final dirá, mas o que é certo é que será um grande jogo, com muito em jogo para ambos os times.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net