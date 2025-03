Onde assistir à LBF ao vivo hoje?

A Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025 está em plena atividade, trazendo jogos emocionantes e equipes cada vez mais competitivas. Se você quer acompanhar todas as partidas ao vivo, veja abaixo onde assistir aos jogos da rodada e não perca nenhum lance!

📺 Onde assistir aos jogos da LBF ao vivo?

🔴 Transmissões ao vivo

A LBF conta com diversas opções de transmissão, incluindo TV aberta, fechada e plataformas digitais. Confira os detalhes:

📡 Canal UOL – Transmite jogos ao vivo na TV e no streaming. Claro TV (canal 549) Vivo TV (canal 613) Sky (canal 88) Oi TV (canal 140) TVRO Embratel (canal 546) Zapping (canal 64) Samsung TV Plus (canal 2074) UOL Play

– Transmite jogos ao vivo na TV e no streaming. 📲 YouTube do UOL Esporte – Todas as terças e sextas-feiras , jogos transmitidos ao vivo.

– Todas as , jogos transmitidos ao vivo. 📡 ESPN – Alguns jogos selecionados da temporada podem ser exibidos no canal esportivo.

– Alguns jogos selecionados da temporada podem ser exibidos no canal esportivo. 🌍 Site oficial da LBF – Calendário atualizado e informações detalhadas sobre cada partida.

🏀 Jogos da rodada

A cada semana, a LBF exibe partidas de alto nível, com confrontos entre as melhores equipes do Brasil. Confira o calendário completo e fique por dentro das transmissões no site oficial da LBF.

Fique ligado nos jogos e torça pelo seu time favorito na Liga de Basquete Feminino 2025!