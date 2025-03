Museu do Folclore abre nova formação para monitoria

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Como já aconteceu no ano passado, o Museu do Folclore de São José dos Campos realizará, nos dias 14 e 15 de março, das 14h às 16h30, mais uma formação para monitoria. A atividade é gratuita e podem participar maiores de 18 anos.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas apenas para uma das datas pela plataforma Sympla. Durante os encontros, serão tratadas questões teóricas e práticas.

A atividade objetiva aproximar educadores, artistas e interessados à missão do Museu do Folclore, aos seus processos e metodologias, tanto no setor educativo como na museologia e biblioteca.

Os participantes da formação passarão a fazer parte de um banco de contatos que pode ser acionado de acordo com as atividades e programações do museu, como o Mês do Folclore, por exemplo.

A formação para monitoria faz parte do Programa de Voluntariado do CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos responsável pela gestão do Museu do Folclore.

Museu do Folclore de SJC

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 e (12) 3924-7354

www.museudofolclore.org



