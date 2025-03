Município promove capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) para colaboradores – Prefeitura Municipal de Bonito

Buscando a qualificação contínua dos servidores municipais, a Prefeitura de Bonito está promovendo, entre os dias 10 e 14 de março, uma capacitação sobre o ‘Transtorno do Espectro Autista (TEA)’ para os profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social e Educação.

Ao longo dos três dias, serão abordados temas essenciais para a compreensão das características do autismo até estratégias de intervenção e inclusão social e tem o intuito de aprimorar o acolhimento e o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista em todas as áreas do serviço público.

No primeiro dia os participantes foram envolvidos em dinâmicas de grupo para trabalhar empatia e compreensão do TEA, com breve introdução ao conceito do TEA por meio de ferramentas interativas, como jogos ou vídeos curtos, bem como uma discussão inicial sobre mitos e verdades em relação ao tema.

Já na manhã desta terça-feira (11) o foco está na Anamnese, com objetivo de capacitar os colaboradores na coleta de informações sobre o pacientem, com exemplos de perguntas-chave para famílias de crianças com TEA, ferramentas úteis para avaliação inicial, etc.

Também serão abordados temas como: triagens eficientes; Métodos de avaliação das habilidades adaptativas e cognitivas; criação de planos individualizados; fundamentos teóricos e práticos da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com foco nas 7 dimensões clássicas e na dimensão de Compaixão, além de capacitar os participantes para aplicar esses conceitos no contexto do TEA; impacto emocional do diagnóstico e discussões sobre o luto parental e aceitação, exercícios de escuta ativa e empatia, estratégias para apoiar as famílias emocionalmente, com exemplos de relatos de superação.