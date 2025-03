Movimenta Mulher destaca Inteligência Artificial e histórias de superação e sucesso de lideranças femininas de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Nathalia Rodrigues/Secom

Com o Teatro do Sesi Sorocaba lotado, foi realizado, na noite desta quarta-feira (11), o Movimenta Mulher, um talk show gratuito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), com o objetivo de incentivar o protagonismo feminino nos negócios, oferecer capacitação e fortalecer redes de apoio entre empreendedoras.

O evento foi promovido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (SEMEPP), do Fundo Social de Solidariedade (FSS), e com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), e contou com intérprete de Libras para garantir inclusão.

A abertura oficial do Movimenta Mulher, evento apresentado pela consultora de negócios do Sebrae, Priscila Budemberg, contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; da secretária de Governo (Segov), Samyra Toledo; da secretária da Mulher, Rosangela Perecini; do secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Régias; do gerente-geral do Sebrae Sorocaba, Alexandre Martins; da presidente do CMEC, Laura Brunerotto, e da representante do Sesi Sorocaba, Maria Elidia Athayde Amorim.

“É uma imensa alegria estar aqui com vocês nesta noite, com a casa cheia. Percebemos a força do empreendimento feminino e isso nos motiva a fazer cada vez mais por vocês empreendedoras. Um excelente evento a todas”, destacou Alexandre Martins.A primeira-dama e presidente do FSS de Sorocaba reforçou a importância de parcerias para a realização de iniciativas.

“Quando teve início a atual Administração Municipal, a parceria da Prefeitura com o Sebrae era pequena e hoje chegamos aqui, com o Movimenta Mulher. Um ótimo evento para todas. Trago o abraço do nosso prefeito Rodrigo Manga”, afirmou a primeira-dama e presidente do FSS, Sirlange Frate Maganhato.

Já Rosangela Perecini enfatizou a recém-criada Secretaria da Mulher em Sorocaba. “Estamos de portas abertas para todas vocês. Sonhamos muito com essa secretaria e o nosso papel será articular com as demais secretarias municipais e outros órgãos da cidade, as demandas das sorocabanas nas mais diferentes áreas. Contem sempre conosco”, declarou.

Em seguida, o encontro abordou histórias reais de superação e sucesso de lideranças femininas de Sorocaba, com um Talk Show com a primeira-dama Sirlange Frate Maganhato e a secretária de Governo, Samyra Toledo, mediado pela analista de negócios do Sebrae, Karen Ajala. Elas falaram sobre trajetória de vida, comportamento, mulheres inspiradoras e como incentivar outras mulheres.

“Minha mãe foi muito empreendedora. Comecei a trabalhar com 12 anos e sempre gostei de estudar. Trabalhei por mais de 20 anos em uma empresa, mas sempre tive essa visão de empreendedora e eu sabia que uma hora eu precisava ganhar minha liberdade. Quando decidi sair da empresa, estava grávida, com a cabeça a mil, sem saber se teria salário no fim do mês, mas hoje, olhando tudo, sei que foi a melhor coisa que fiz”, relatou a primeira-dama.

Em outro momento, Samyra Toledo falou sobre como foi se tornar secretária de Governo da cidade de Sorocaba, sendo uma mulher e tão jovem, antes dos 30 anos de idade. “Foi uma quebra de paradigma. Em muitas ocasiões sou a única mulher em uma reunião e, para tirar qualquer preconceito, é importante conduzir com propriedade, se inteirando do assunto, conseguindo dar um norte para resolver determinadas situações, com firmeza. Com isso, é possível ter esse reconhecimento da qualidade profissional”, declara.

O evento também abordou tendências do mercado, inovação e inteligência artificial, com a empreendedora Camila Matos, que ministrou a palestra “Inteligência Artificial para Mulheres Empreendedoras”. Ela apresentou ao público as tendências de IA para este ano e como as empreendedoras podem impulsionar seus negócios, aumentando a eficiência e a competitividade, apresentando as principais ferramentas e as vantagens de se usar IA.

Para finalizar o Movimenta Mulher, o público pode conferir a palestra da CEO da Wind Leven Desenvolvimento Humano, a analista comportamental Luciene Feitosa, que abordou a questão da liderança, autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, coragem e empatia.