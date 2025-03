Mês da Mulher é celebrado com exposição na Galeria de Artes Fenig

Posted on

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do programa TODAS in-Rede e em parceria com a AME, abre inscrições para a nova turma do curso de Liderança & Empoderamento Feminino para Mulheres com Deficiência. Onlines e gratuitas, as aulas visam aprimorar o movimento de independência e liderança feminina das mulheres […]