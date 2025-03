Literatura e produção editorial são temas de curso no Museu

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro

O Museu Municipal, em São José dos Campos, abre as portas para o curso ‘Livros em movimento: estratégias de distribuição’, oferecido pelo CULTSP PRO. As inscrições seguem até 23 de março.

As aulas acontecem de forma presencial em 15 e 16 de abril, das 10h às 18h.

O curso tem carga horária de 16 horas e conta com 20 vagas.

A atividade é gratuita e destinada a pessoas com idade a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo. As inscrições são feitas neste link.

Voltado para a trajetória na área da produção editorial, o curso será ministrado pelo jornalista João Varella.

Sobre o Curso

Capacitar os participantes para atuar na área editorial, mais especificamente no que tange a divulgação e comercialização de livros dentro do contexto brasileiro. O curso também abordará tendências digitais e empreendedorismo no setor editorial.

João Varella

Jornalista e fundador da editora Lote 42, livraria Banca Tatuí e escola Sala Tatuí, colaborou com reportagens para diversos veículos e foi finalista de prêmios como CNI de Jornalismo e Sebrae de Jornalismo. É autor de livros como “Me tirar da solidão” e “Videogame Pandemia”, e apresentou o documentário “12 Moedas”.

Sobre o programa

CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura é um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG. Tem como foco a formação e qualificação dos profissionais que atuam nos bastidores dos Setores Culturais e Criativos.

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos

Praça Afonso Pena, 29 – Centro



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo