Lei Municipal estabelece normas para implantação de Condomínios Residenciais em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A cidade de Sorocaba sedia, no próximo dia 3 de dezembro, a 3ª etapa da temporada da Itaú BBA Triday Series, considerada uma das principais provas de Triathlon do Estado de São Paulo. A competição é organizada pela Unlimited Sports, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e […]