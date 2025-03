Por MRNews



IFRO Inicia Cursos em Buritis com Aula Inaugural e Apoio de Autoridades

O município de Buritis celebrou um marco na educação com a Aula Inaugural dos primeiros cursos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), realizada no CETEFIC na noite de segunda-feira (10). O evento contou com a presença de autoridades, como o reitor Moisés José Rosa e o prefeito Valtair Fritz, destacando a importância da qualificação profissional para a região.

Os cursos ofertados incluem Operador de Computador (Programa Mulheres Mil), Assistente em Administração e Design de Sobrancelhas, proporcionando novas oportunidades no mercado de trabalho.

Investimentos em Saúde e Parcerias Estratégicas Impulsionam Desenvolvimento em Rondônia

Por Noticias de Buritis

https://buritisonline.com.br

Buritis recebe investimento de R$ 343 mil para unidades de saúde

A cidade de Buritis recebeu um importante reforço na infraestrutura da saúde municipal com o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 343.118 mil, destinada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT). O recurso será utilizado para a compra de equipamentos de informática, mobiliário e aparelhos de ar-condicionado para unidades básicas de saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Segundo a deputada, a iniciativa atende a demandas da sociedade e de lideranças locais, buscando aprimorar a estrutura dos serviços de saúde. “É um investimento para a melhoria da rede municipal, garantindo um atendimento mais qualificado à população”, afirmou Cláudia.

A solicitação do recurso partiu de lideranças como Antônio Lúcio de Carvalho, José Railton Ferreira Machado, José Caeiro Lopes e Gilson Vieira Lima. Com o valor, a prefeitura de Buritis deverá adquirir 20 tablets, 40 nobreaks, 28 computadores, 13 impressoras, 15 aparelhos de ar-condicionado, dois notebooks, 33 cadeiras giratórias e quatro armários vitrine.

A deputada Cláudia de Jesus agradeceu o apoio do prefeito Valtair Fritz e do secretário de saúde, Adelson Ribeiro Godinho, além do ex-prefeito Roni Irmãozinho e sua equipe, pelo compromisso com a melhoria dos serviços públicos no município.

Deputado Cássio Gois e vereador Jander Rocha firmam parceria para assistência social em Vilhena

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) e o vereador Jander Rocha (PODE) participaram de uma reunião com a primeira-dama de Rondônia e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, para discutir novas estratégias de investimentos sociais em Vilhena e região.

Durante o encontro, o deputado reafirmou seu compromisso com políticas públicas que fortaleçam a assistência social nos municípios. “Nosso mandato está à disposição para garantir avanços nessa área essencial para a população mais vulnerável”, declarou Gois.

Jander Rocha enfatizou a necessidade de recursos para atender as comunidades mais carentes e elogiou a parceria com a Seas. “Estamos trabalhando para que Vilhena receba investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, destacou o vereador.

A primeira-dama Luana Rocha reforçou a importância da união entre estado e municípios para a implementação de projetos eficazes. “Nosso objetivo é garantir que as políticas de assistência social cheguem a quem mais precisa”, afirmou.

Indústria frigorífica ganha destaque no desenvolvimento econômico de Rondônia

A indústria frigorífica de Rondônia tem sido um dos setores de maior crescimento em Rondônia, e o deputado estadual Cássio Gois tem acompanhado de perto sua expansão. Empresas como a BMG Foods já movimentam cerca de R$ 4 bilhões no setor, consolidando-se como pilares da economia regional.

Gois ressaltou a necessidade de políticas públicas que incentivem o crescimento da indústria, incluindo investimentos em infraestrutura, logística e capacitação profissional. “O poder público deve criar condições para que mais empresas possam se desenvolver, impulsionando a geração de empregos e fortalecendo a economia local”, afirmou.

O parlamentar também defendeu um modelo de crescimento sustentável, garantindo que a expansão do setor ocorra de maneira responsável. “Temos a oportunidade de mostrar que é possível crescer sem comprometer o meio ambiente e as futuras gerações”, completou.

O deputado trabalha em propostas para facilitar o acesso ao crédito por pequenos e médios produtores, além de incentivar tecnologias que aumentem a produtividade e a qualidade dos produtos. Para ele, a modernização da indústria frigorífica será essencial para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Conclusão

Os recentes investimentos na saúde pública, os avanços na assistência social e o crescimento da indústria frigorífica demonstram o compromisso das autoridades de Rondônia com o desenvolvimento sustentável do estado. A atuação de parlamentares em parcerias estratégicas tem sido fundamental para garantir melhorias na qualidade de vida da população, impulsionando setores essenciais como saúde, assistência social e economia.