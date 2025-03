“HumanizAção” acolhe 20 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (11) – Agência de Notícias

Posted on

Nesta terça-feira (29), a Prefeitura de Sorocaba entregou mais prêmios do programa “Nota da Bolada 2023”, no Salão de Vidro do Paço Municipal. Os cheques simbólicos foram entregues pelo secretário da Fazenda (Sefaz), Marcelo Duarte Regalado, pelo ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno, pelo chefe de divisão da Sefaz, Doingles Moraes, e pela auditora fiscal da […]