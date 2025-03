Hospital Municipal Santa Isabel realiza programação especial para servidoras

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) ofereceu uma programação especial, nesta terça-feira (11), para suas funcionárias e colaboradoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado (8). Março é considerado um mês de luta pelos direitos das mulheres e a programação foi voltada para valorização da força feminina, celebrando suas conquistas e direitos, destacando também a importância do trabalho e contribuição para o sucesso do HMSI, referência em várias especialidades médicas e cirúrgicas.

Durante todo o dia, as servidoras tiveram acesso a serviços e ações, como peeling de diamante, revitalização, ventosaterapia, massoterapia e auriculoterapia, além de atendimento em fisioterapia.

A programação também contou com uma palestra que teve como tema ‘Resiliência feminina: como a mulher enfrenta e transforma adversidades’, ministrada pelo psicólogo Manuel Francisco de Araújo Lima, mestre e doutorando em neurociências e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental e Terapia dos Esquemas.

Com o apoio da Direção do hospital, a programação foi organizada pela Gerência de Enfermagem, coordenada pela enfermeira Leide Carvalho; por Isabella Cristina Jorge da Silva e João William de Andrade Vasconcelos, da equipe de Fisioterapia; e pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), coordenado pela enfermeira Margonia Palitot.

Projeto Cuidar – A ação faz parte da política permanente de valorização e cuidados do Hospital Municipal Santa Isabel com seus funcionários. Durante todo o ano o HMSI, através do Projeto Cuidar, oferece serviços voltados para a promoção de saúde e bem-estar, aos servidores, tanto física e mental, que impactam positivamente na vida de cada colaborador, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável, positivo e produtivo.