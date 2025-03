Detran-MS reforça equipe para melhor atender o cidadão no Feirão da Empregabilidade da Funtrab

A Agência do Detran no Shopping Bosque dos Ipês terá equipes reforçadas nos dias 12 e 13 de março para atender a alta demanda esperada durante o Feirão da Empregabilidade. O evento, promovido pela Funtrab (Fundação do Trabalho), na próxima quarta e quinta-feira, oferecerá 200 vagas para moradores da região norte de Campo Grande que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Segundo a Gerente Regional do Detran-MS em Campo Grande, Juliana Castro, a ação faz parte da gestão transversal do Governo do Estado, que busca oferecer serviços mais acessíveis e eficazes à população.

“Nosso objetivo é garantir um atendimento ágil e humanizado. Muitas vagas exigem CNH, e queremos facilitar o acesso do cidadão a consultas e orientações, proporcionando mais oportunidades para quem busca um novo emprego”, destaca.

A unidade do Detran no Fácil Shopping Bosque dos Ipês funciona das 10h às 19h, oferecendo serviços diversos, como: renovação de CNH, 2° via de CNH, alteração de dados, transferência de UF, transferência de veículos, primeiro emplacamento, protocolo de multas, protocolo de processos administrativos, licenciamentos e consultas de débitos.

Feirão da Empregabilidade

O Feirão da Empregabilidade, promovido pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) conecta empregadores e trabalhadores, levando oportunidades a quem busca uma recolocação profissional. Ao todo, 18 empresas participarão do evento, oferecendo 200 vagas para setores como: Área hospitalar; Recursos Humanos; Limpeza; Supermercados; Máquinas e ferramentas; Call center; Distribuidoras de bebidas; Fast-food; Comércio de brinquedos e games; Franchising (Franquia Empresarial); Condomínio do Shopping; e Estágios.

Além das entrevistas de emprego, a Funtrab também realizará cadastros de empregadores e prestará orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Os interessados em participar da ação devem levar Carteira de Trabalho (física ou digital), RG e CPF. O atendimento será das 10h às 17h, no piso 1, próximo à academia Positivamente.

O evento acontece na mesma semana da estreia da Funtrab na Rede Fácil, um espaço que reúne diversos serviços públicos, como Detran, Agenfa, Águas Guariroba, Energisa, Procon e Instituto de Identificação da Sejusp.

A unidade da Rede Fácil Bosque dos Ipês está localizada no 1º piso, próximo à Praça Central, no corredor de acesso à Administração do Shopping, e o acesso é mais rápido pela Portaria A.

A unidade atende moradores de bairros como Nova Bahia, Novos Estados, Nova Lima, Jardim Colúmbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar, José Tavares do Couto, Residencial Silvestre, Estrela Dalva e Jardim Montevidéu.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

*com informações Funtrab

Foto: Rachid Waqued