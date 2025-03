Conif lança edital para inovações em sustentabilidade com tecnologias de conectividade – IFSP

Inscrições aberta até 26 de maio

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) publicou, nesta quarta-feira (12/03), um edital para selecionar protótipos desenvolvidos por meio de projetos de extensão ou pesquisa nas instituições da Rede Federal. O lançamento ocorreu durante a 142ª Reunião Ordinária do Conselho, em Brasília.

Os interessados em participar devem acessar o EDITAL CONIF/CONTIC nº 5, que contém as regras e orientações para inscrição. As propostas devem apresentar soluções e inovações voltadas ao desenvolvimento sustentável, com uso de tecnologias de conectividade, e contribuir com um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico até o dia 26 de maio de 2025. “É uma oportunidade desenhada para a Rede Federal, fruto de uma parceria de sucesso, que valoriza o que tem sido feito nas nossas instituições com projetos de pesquisa e extensão”, destaca Ana Paula Giraux, presidente do Conif.

A iniciativa é uma parceria entre o Conif e a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC), com apoio operacional da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Esta será a quinta edição da colaboração, que tem como tema “Inovações voltadas para o desenvolvimento sustentável com uso de tecnologias de conectividade”.

O presidente executivo da ConTIC, Marcos Ferrari, esteve presente no plenário do Conif e conversou com os dirigentes da Rede Federal sobre a parceria. Para ele, a iniciativa tem rendido bons resultados e há potencial para que ainda mais estudantes e servidores sejam alcançados pelo edital.

“Essa parceria tem levado estudantes, muitas vezes de cidades do interior do país, a ter contato com executivos de grandes empresas de TICs, gerando oportunidades únicas”, disse Ferrari.

Seleção

O processo de seleção será dividido em duas fases. Na primeira etapa, as propostas serão avaliadas por uma Comissão Gestora, com o apoio de inteligência artificial (IA) e, quando necessário, por especialistas. O resultado final dessa fase, após análise de recursos, será divulgado no dia 16 de junho de 2025.

As três propostas melhor classificadas avançam para a segunda etapa, onde serão apresentadas no painel Telebrasil, que tem apoio institucional da ConTIC. As equipes finalistas receberão ajuda de custo para passagens, hospedagem e alimentação de até três integrantes, com um limite máximo de R$ 10.000,00 por equipe.

Painel Telebrasil

O Painel Telebrasil é um dos principais eventos de conectividade e inovação do país. O encontro reúne executivos de grandes empresas de telecomunicações para debater oportunidades de negócios e os impactos econômicos e sociais da conectividade e dos serviços digitais. O evento deste ano está previsto para ocorrer em setembro de 2025, em Brasília.

Fonte: Diretoria de Comunicação do Conif