Cephas oferece 60 vagas em cursos presenciais

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), oferece 60 vagas em dois cursos presenciais, que são: “Eduque-se financeiramente” e “Montagem de mesas para eventos”.

As inscrições para o curso Montagem de mesas (30 vagas) vão até o dia 17 de março, na página do Qualifica, no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Já as inscrições para o curso “Eduque-se financeiramente” (30 vagas) encerram no dia 24 de março, também na página do Qualifica.

Os requisitos são: idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e ser morador de São José dos Campos.

Os cursos serão ministrados no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que fica na Praça Afonso Pena, 175, no Centro.



