Cephas e Assecre assinam acordo de parceria

O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) firmou um acordo de parceria com a Assecre (Associação das Empresas do Vale do Paraíba) na tarde desta terça-feira (11).

A parceria prevê troca de experiências entre as entidades. “Essa parceria irá possibilitar a aproximação dos nossos alunos com o mundo do trabalho, permitindo que os jovens possam visitar as empresas”, comentou Suzana Kisen, diretora do Cephas.

Para Wagner Siqueira, diretor executivo da Assecre, aproximar a entidade, que representa 256 empresas, dos centros de formação é fundamental. “O Cephas é uma referência como centro de formação técnica, essa parceria vem ao encontro da necessidade do mercado de preparar os jovens para que ocupem as vagas, muitas delas disponíveis na indústria”, afirmou.

A Assecre foi fundada em 1993 no bairro Chácaras Reunidas, região sul de São José dos Campos. Conta com 256 empresas associadas, 8.500 trabalhadores diretos e 20.000 indiretos.

Com uma história de 24 anos de sucesso e que honra o DNA de vanguarda de São José dos Campos, o Cephas já transformou a vida de milhares de moradores da cidade com cursos técnicos de qualidade, contribuindo para inserção e recolocação no mercado de trabalho.



