Caxias do Sul x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (13/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Caxias do Sul x São Paulo hoje, HOJE (13) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Caxias do Sul x São Paulo – Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (13/03/2025)

Na noite de 13 de março de 2025, Caxias do Sul e São Paulo entram em quadra para mais um confronto eletrizante pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo será realizado no ginásio do Caxias do Sul e promete um duelo equilibrado entre duas equipes que buscam melhorar suas campanhas na competição.

Retrospecto das Equipes

Caxias do Sul

O Caxias do Sul vem de uma campanha irregular, alternando vitórias e derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe gaúcha venceu o Flamengo por 85 a 82 em sua última partida, demonstrando força como mandante.

Últimos cinco jogos:

✅ 85-82 vs Flamengo

❌ 77-83 vs Brasília

✅ 78-67 vs Botafogo

✅ 88-82 vs R10 Score Vasco da Gama

❌ 65-78 vs Pato

São Paulo

Já o São Paulo vive um momento difícil na temporada. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Tricolor paulista precisa de uma recuperação para se manter na briga pelos playoffs. A equipe perdeu seu último jogo para o R10 Score Vasco da Gama por 88 a 78.

Últimos cinco jogos:

❌ 78-88 vs R10 Score Vasco da Gama

❌ 75-79 vs Fortaleza B.C.

✅ 68-66 vs Unifacisa

❌ 71-80 vs Pinheiros

❌ 66-90 vs Corinthians

Confronto Direto (H2H)

O histórico recente entre as equipes mostra um leve favoritismo do São Paulo, que venceu os últimos três encontros:

10/12/2024 – São Paulo 89-79 Caxias do Sul

– São Paulo Caxias do Sul 20/03/2024 – São Paulo 74-67 Caxias do Sul

– São Paulo Caxias do Sul 28/11/2023 – Caxias do Sul 79-84 São Paulo

Apesar disso, jogando em casa, o Caxias do Sul pode surpreender e quebrar essa sequência negativa contra o Tricolor.

Onde Assistir Caxias do Sul x São Paulo Ao Vivo?

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de apostas como Bet365, Estrelabet e Betano, para usuários que possuem saldo em conta ou tenham feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Além disso, o jogo pode ser acompanhado pelo livescore em sites especializados como:

Flashscore

365Scores

SportyTrader

Palpite e Prognóstico

O Caxias do Sul chega com moral após vencer o Flamengo, enquanto o São Paulo vem pressionado por maus resultados. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o time gaúcho pode levar vantagem.

Palpite: Caxias do Sul vence

Odds estimadas: Caxias do Sul: 1.80 São Paulo: 2.10



O duelo promete ser equilibrado, mas a fase ruim do São Paulo pode pesar contra o time paulista. Para apostas, mercados como handicap +3,5 para Caxias do Sul e total de pontos acima de 160,5 são boas opções.

Conclusão

Caxias do Sul x São Paulo será um confronto decisivo para ambas as equipes no NBB. Acompanhe o livescore e fique por dentro de todas as emoções deste grande jogo!

ONDE ASSISTIR

Agenda de Jogos do NBB e Onde Assistir

Confira os próximos jogos do NBB 2025 com datas, horários e transmissões ao vivo:

08 a 15 de março de 2025

08/03 (sábado) – 17h10 | Vasco x São José | TV Cultura, NBB Basquetpass, Facebook Live

| | 11/03 (terça-feira) – 20h00 | Fortaleza x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 12/03 (quarta-feira) – 20h00 | Pinheiros x Mogi | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Caxias x São José | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Vasco x Botafogo | SporTV, NBB Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | Pato x Brasília | YouTube NBB, Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | União Corinthians x Bauru | Rede ITA, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 17h00 | Caxias x Campo Mourão | A definir

| | 15/03 (sábado) – 17h10 | Corinthians x Mogi | YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 19h00 | União Corinthians x São José | YouTube, NBB Basquetpass

17 a 19 de março de 2025

17/03 (segunda-feira) – 11h00 | Brasília x Botafogo | YouTube, NBB Basquetpass

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | União Corinthians x Campo Mourão | A definir

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | Pinheiros x São José | YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| | 18/03 (terça-feira) – 20h00 | Franca x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 19/03 (quarta-feira) – 19h00 | Minas x Flamengo | SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Acompanhe os duelos e fique por dentro das novidades do NBB!