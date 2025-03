Cariocas ganham mais uma sala de cinema de rua totalmente reformada – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Sala da cinemateca do MAM será entregue ao público esta semana – Vicente de Mello/Divulgação

A modernização da sala de cinema da Cinemateca do MAM, no Museu de Arte Moderna, será entregue nesta quinta-feira, 13 de março. Este é o sexto cinema de rua revitalizado na cidade. A obra foi viabilizada com recursos do programa Viva o Cinema de Rua!, lançado em 2023 pela Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O município destinou R$ 390 mil, provenientes da Lei Paulo Gustavo, para o projeto. Além disso, a reforma contou com investimentos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, também por meio da Lei Paulo Gustavo.

A iniciativa foi realizada em parceria com a produtora Duas Mariolas Filmes, com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. A infraestrutura técnica de exibição cinematográfica passou por uma ampla atualização, incluindo a reforma da cabine, a substituição completa do cabeamento elétrico e a renovação dos sistemas de áudio e iluminação. O espaço também recebeu novos mobiliários para o acolhimento e orientação do público, além da aquisição de equipamentos essenciais para garantir sessões acessíveis.

O secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, destaca a importância dos investimentos públicos na Cinemateca do MAM: – Temos orgulho de contribuir com a revitalização deste espaço icônico. A modernização fortalece o circuito de cinemas de rua e amplia as possibilidades de formação de público no Museu. Aos 70 anos, a Cinemateca do MAM e o Cinema Brasileiro compartilham uma trajetória repleta de nomes como Glauber Rocha, Silvio Tendler e Cacá Diegues. Muitos espectadores se tornaram produtores, atores e diretores, e agora retornam para assistir e exibir novos filmes. Não existe no Brasil um cinema como a Cinemateca, um verdadeiro patrimônio carioca e uma janela para o mundo – afirma.

O programa Viva o Cinema de Rua! já viabilizou a modernização de outros cinco cinemas de rua na cidade: o Ponto Cine de Guadalupe, o CineCarioca Penha, o Cine Santa, em Santa Teresa, o CineCarioca Nova Brasília no Complexo do Alemão, e o CineCarioca José Wilker em Laranjeiras, todos reinaugurados em 2024.

Para o diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde, o programa reafirma o papel de destaque da cidade no fomento ao audiovisual: – Com o Viva o Cinema de Rua!, o Rio de Janeiro reforça sua liderança no setor cinematográfico. Modernizar e reabrir salas como a da Cinemateca do MAM não só fortalece a formação de público, mas também impulsiona a economia criativa e reafirma nossa vocação como referência para o cinema nacional.

O próximo espaço apoiado pelo programa, a ser reinaugurado em maio deste ano, será uma das salas do Grupo Estação, em Botafogo. Com isso, sete cinemas de rua serão entregues aos cariocas, todos equipados com a mais avançada tecnologia de áudio e projeção, além de recursos de acessibilidade.

Programação da nova sala da cinemateca

Para marcar a reabertura do Auditório Cosme Alves Netto, foi preparada uma programação especial, com filmes brasileiros inéditos no Rio de Janeiro e clássicos do cinema em cópias restauradas. A sessão inaugural exibirá Salomé, grande vencedor da última edição do Festival de Brasília. Este evento também dá início às comemorações dos 70 anos de exibição da Cinemateca do MAM. Como já é tradição, todos os ingressos para a programação serão gratuitos.

O auditório possui um perfil único e especializado, dedicado não apenas à exibição de filmes de diferentes épocas e origens, mas também à preservação das formas históricas de exibição de películas, vídeos e arquivos digitais. A reforma manteve a capacidade da Cinemateca de reproduzir tecnologias de imagem e som mais antigas – como 35mm, U-Matic, Betacam, VHS e Blu-ray – e aprimorou a capacidade do espaço para projetar os padrões digitais mais modernos, incluindo projeções em 4K.

Detalhes da reforma e dos novos equipamentos

A reforma incluiu a instalação de novos equipamentos de projeção e sonorização. O projetor digital, com resolução 4K, tem 13.000 lumens de potência regulável, o que permite exibições em níveis de luminosidade tanto para padrões modernos quanto para formatos mais antigos de projeção digital. Ele também oferece opções de espaços de cor REC 709 e BT 2020, garantindo que os filmes digitais sejam apresentados conforme sua configuração cromática original, respeitando o momento de sua produção.

A tela, com 6,60 x 2,80 metros, é um modelo Harkness Hall híbrido, Matt White 1.0, microperfurada. Isso permite exibições adequadas tanto para filmes em película – que requerem telas perfuradas – quanto para projeções digitais, que utilizam telas sem perfuração. A tecnologia 1.0 assegura a devolução precisa da luz projetada, sem a necessidade de ajustes artificiais de cor. A Harkness é a principal fabricante de telas cinematográficas do mundo, fornecendo equipamentos para algumas das salas de cinema mais renomadas, como o Dolby Theatre, palco tradicional da cerimônia do Oscar.

O novo sistema de som é equipado com o modelo CP 950, compatível com a tecnologia Dolby Atmos. Todas as caixas de som foram renovadas, e a configuração de áudio do auditório é flexível, permitindo desde o som monoaural até o sistema multicanal 7.1, com diversos padrões, como Dolby, DTS e outros. A sala também está preparada para a implementação do sistema Dolby Atmos completo em breve.

Além disso, as intervenções no auditório e na cabine de exibição incluem uma reforma elétrica completa, com novos fios e cabos, e a instalação de iluminação e sonorização adequadas para palestras, cursos, encontros e pequenas apresentações musicais. O palco foi renovado e contará com novos móveis para as apresentações. A entrada da Cinemateca também foi reformada, incluindo uma nova bilheteira móvel.

O corredor de acesso ao auditório contará com iluminação de piso para facilitar a orientação dos espectadores, e os corredores internos serão equipados com displays informativos. Ao lado do auditório, já está em funcionamento a nova Cantina do MAM, um espaço gastronômico que oferece refeições, cafés e bebidas, além da biblioteca do museu.