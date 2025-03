Boston Celtics x Oklahoma City Thunder ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (12/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Boston Celtics x Oklahoma City Thunder hoje, HOJE (12) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o Boston O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder – Palpite da NBA 2024/2025 – 12/03

Na próxima quarta-feira, 12 de março de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), os Boston Celtics receberão o Oklahoma City Thunder no TD Garden, em Boston, em um grande jogo da temporada regular da NBA. Esse duelo promete ser um dos mais emocionantes, com os Celtics, atuais campeões, enfrentando o Thunder, líder da Conferência Oeste. Confira os melhores palpites e previsões para essa partida, que terá transmissão ao vivo na ESPN2, Disney+ e NBA League Pass.

Palpites e Prognósticos da NBA

1. Jayson Tatum (Boston Celtics) – Mais de 27,5 pontos

Jayson Tatum, estrela dos Celtics, está em grande fase e é um dos principais jogadores da liga. Com uma média de 27,2 pontos por jogo, Tatum vem de performances impressionantes, incluindo 40 pontos contra os Lakers. Em casa, ele é uma das principais armas ofensivas do time, e é uma ótima aposta para marcar mais de 27,5 pontos nesta partida.

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – Mais de 32,5 pontos

Do outro lado, o grande destaque do Thunder é Shai Gilgeous-Alexander. O jogador lidera a NBA em pontos por jogo, com uma média de 32,9. Considerando sua forma impressionante e o papel fundamental que desempenha no ataque do Thunder, apostar em Shai para ultrapassar os 32,5 pontos também é uma excelente escolha.

3. Boston Celtics – Mais de 117,5 pontos

O Boston Celtics tem um ataque potente e, jogando em casa, busca manter sua força ofensiva. Com um jogo bem equilibrado entre os jogadores e liderados por Tatum, é esperado que o time consiga superar a marca de 117 pontos, principalmente diante de um adversário de alta qualidade como o Thunder.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo pelos seguintes canais:

ESPN2

Disney+

NBA League Pass

Como Funciona a Classificação da NBA

Antes de começarem os playoffs, a NBA realiza o Play-In, onde as equipes classificadas do 7º ao 10º lugar de cada conferência disputam um torneio de mata-mata. O vencedor do confronto entre 7º e 8º colocado garante vaga direta nos playoffs, enquanto o perdedor enfrenta o vencedor do jogo entre 9º e 10º colocado para decidir a última vaga.

Prognóstico Final

Boston Celtics tem uma grande vantagem jogando em casa, mas o Oklahoma City Thunder tem sido extremamente competitivo. Ambos os times têm grandes estrelas, e a partida promete ser muito equilibrada. O palpite é para uma vitória apertada dos Celtics, com um grande desempenho de Jayson Tatum e um jogo de muitos pontos.

Data e Hora: 12/03/2025 – 20h30 (horário de Brasília)

Local: TD Garden, Boston, EUA

Acompanhe o jogo e aproveite para fazer suas apostas com as melhores odds!

