Bauru Basket Lança Draft 3×3 com Premiação e Vaga no NBB Trio

O Bauru Basket, uma das equipes mais tradicionais do basquete nacional, promoverá no dia 22 de março de 2025, o Draft 3×3, evento que promete movimentar o esporte e a cultura urbana na cidade. O torneio ocorrerá no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, e contará com a parceria da Associação Nacional de 3×3 (ANB3x3). A competição, que segue o regulamento oficial da modalidade olímpica, visa não só impulsionar o basquete 3×3, mas também proporcionar uma experiência cultural completa aos participantes e ao público presente.

Inscrições Abertas e Detalhes do Evento

O Draft 3×3 contará com 24 times, cada um composto por um trio titular e um reserva. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da FIBA, com um valor de R$ 240 por equipe (R$ 60 por jogador). O prêmio para os campeões será de R$ 1.000, além da grande oportunidade de representar o Bauru Basket no NBB Trio, torneio de basquete de rua organizado pela Liga Nacional de Basquete.

De acordo com Alex Negret, presidente da ANB3x3, a parceria com o Bauru Basket é um marco importante para a modalidade. Ele destaca que o basquete 3×3 é uma das modalidades mais crescentes no Brasil e que o evento pode ser um passo crucial para expandir a visibilidade e a importância desse esporte no cenário nacional.

Programação Cultural e Inclusão Comunitária

Além da competição de basquete, o evento terá uma programação cultural intensa, refletindo a forte ligação entre o Hip Hop e o basquete. Em parceria com o Instituto Acesso Popular, o evento oferecerá atrações como música ao vivo, batalhas de rap, apresentações artísticas, feira de artesanato e até grafite na área externa do ginásio. Renato Magú, coordenador geral do Instituto Acesso Popular, enfatiza a importância de levar a cultura de rua para os palcos e as quadras. “É da rua para os palcos, é da rua para as quadras”, afirma Renato, destacando a relevância do evento não só para o esporte, mas também para a cultura urbana.

Serviço Completo

Data: 22 de março de 2025

22 de março de 2025 Horário: A partir das 8h

A partir das 8h Local: Ginásio Panela de Pressão – Bauru, SP

Ginásio Panela de Pressão – Bauru, SP Inscrições: Acesse o link inscrição FIBA 3×3

Acesse o link inscrição FIBA 3×3 Valor da inscrição: R$ 240 por equipe (R$ 60 por jogador)

R$ 240 por equipe (R$ 60 por jogador) WhatsApp para Informações: (11) 94079-6840

Com essa ação, o Bauru Basket reforça seu compromisso com o crescimento do basquete 3×3 e a promoção de eventos que unem esporte e cultura. Se você é fã de basquete ou da cultura urbana, não perca o Draft 3×3 no dia 22 de março!