Athletic Bilbao x Roma ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/03)

O jogo entre Athletic Bilbao x Roma acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Athletic Bilbao x Roma: Prévia, Prognóstico e Escalações – Europa League 2025

O Athletic Bilbao recebe a Roma no estádio San Mamés nesta quinta-feira (13 de março de 2025), às 14h45 (horário de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Liga Europa. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, a equipe espanhola precisa reverter a desvantagem para seguir viva na competição.

Como Chegam as Equipes?

Athletic Bilbao

Os Leones saíram na frente no Estádio Olímpico de Roma com um gol de Iñaki Williams, mas acabaram sofrendo a virada com um gol no último minuto. Além do resultado adverso, a equipe de Ernesto Valverde perdeu o zagueiro Yeray Álvarez, expulso na partida de ida, e terá desfalques importantes na defesa.

No entanto, o fator casa pode ser decisivo para o Athletic. O time basco tem um excelente desempenho no San Mamés nesta temporada da Liga Europa, vencendo todas as partidas até agora. Além disso, o histórico contra equipes italianas em competições europeias é favorável: oito vitórias em 10 jogos como mandante.

Apesar do bom retrospecto, o Bilbao vive um momento instável, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. No último fim de semana, a equipe empatou por 1 a 1 contra o Mallorca pela La Liga, resultado que manteve o time no G-4 da competição nacional.

Forma recente do Athletic Bilbao:

✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ⚖️

Roma

A Roma chega em vantagem após uma vitória suada no jogo de ida, quando Eldor Shomurodov marcou nos acréscimos para garantir o 2 a 1 no placar. Sob o comando de Claudio Ranieri, os italianos vivem grande fase, estando invictos em 12 jogos consecutivos da Serie A.

O histórico também favorece os Giallorossi, já que a equipe italiana venceu os últimos nove confrontos de mata-mata na Liga Europa depois de vencer o primeiro jogo. Além disso, a Roma tem o recorde de maior número de vitórias na competição (97 vitórias em 185 jogos).

No último domingo, a Roma derrotou o Empoli por 1 a 0, ampliando sua sequência positiva. No entanto, o desempenho fora de casa contra equipes espanholas não é dos melhores: foram apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos em território espanhol, com oito derrotas.

Forma recente da Roma:

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Escalações Prováveis

Athletic Bilbao

Goleiro: Agirrezabala

Agirrezabala Defensores: De Marcos, Unai Núñez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche

De Marcos, Unai Núñez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche Meio-campistas: Ruiz de Galarreta, Jauregizar

Ruiz de Galarreta, Jauregizar Atacantes: Iñaki Williams, Gómez, Nico Williams, Maroan Sannadi

Desfalques: Yeray Álvarez (suspenso), Dani Vivian (lesionado), Álvaro Djaló (lesionado), Oihan Sancet (lesionado)

Roma

Goleiro: Svilar

Svilar Defensores: Devyne Rensch, Mancini, Ndicka

Devyne Rensch, Mancini, Ndicka Meio-campistas: Saelemaekers, Paredes, Cristante, Angeliño

Saelemaekers, Paredes, Cristante, Angeliño Atacantes: Dybala, Baldanzi, Dovbyk

Desfalques: Zeki Celik (lesionado)

Palpite e Prognóstico

O Athletic Bilbao precisará se impor em casa para tentar reverter o resultado, enquanto a Roma jogará com inteligência para administrar a vantagem. Os italianos estão em melhor fase, mas a força dos bascos no San Mamés pode equilibrar o duelo.

Placar provável: Athletic Bilbao 1-1 Roma (Roma avança com 3-2 no agregado)

A Roma pode não ter um grande histórico na Espanha, mas o momento atual da equipe dá confiança para buscar a classificação. A expectativa é de um jogo equilibrado, com os visitantes explorando contra-ataques e administrando o resultado.

Onde Assistir?

Brasil: ESPN e Star+

ESPN e Star+ Portugal: Sport TV

Sport TV Espanha: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Itália: Sky Sport

A bola rola nesta quinta-feira (13), às 14h45 (horário de Brasília).

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

