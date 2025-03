ASSISTIR Cruzeiro x Fortaleza AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Bahia x Corinthians Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (14) às 20h30 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Bahia, que busca a vitória sob seus domínios.

Bahia x Corinthians Sub-20: Análise e Expectativas para a 1ª Fase do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Campeonato Brasileiro Sub-20 promete fortes emoções na sexta-feira, 14 de março de 2025, quando as equipes de Bahia Sub-20 e Corinthians Sub-20 se enfrentam, em jogo válido pela Primeira Fase. A partida será realizada no Estádio Joia da Princesa, às 20h30 (horário de Brasília). Este confronto marca mais um capítulo da busca das equipes pelo título nacional e pela ascensão na competição.

Como Chegam as Equipes:

Bahia Sub-20:

O Bahia Sub-20 chega a este jogo com grande confiança. A equipe ocupa atualmente a 3ª posição no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025, o que demonstra a boa campanha que o time vem fazendo até o momento. A equipe baiana tem mostrado um futebol competitivo e está em busca de continuar sua boa fase para garantir a classificação nas primeiras posições da tabela.

Corinthians Sub-20:

Por outro lado, o Corinthians Sub-20, também na 3ª posição, está bastante focado na vitória. A equipe vem realizando boas partidas, com uma média de finalizações e escanteios que mostram um bom controle de jogo. A consistência defensiva e a estratégia ofensiva serão essenciais para que o time alvinegro se mantenha forte na disputa.

Últimos Jogos:

Bahia Sub-20 : O time baiano tem se destacado nos últimos jogos, com boas atuações tanto no ataque quanto na defesa. Eles buscarão manter esse bom desempenho e derrotar o Corinthians, um rival tradicional.

: O time baiano tem se destacado nos últimos jogos, com boas atuações tanto no ataque quanto na defesa. Eles buscarão manter esse bom desempenho e derrotar o Corinthians, um rival tradicional. Corinthians Sub-20: O time paulista, por sua vez, também vem mostrando um futebol competitivo, especialmente no controle de posse de bola e na finalização de jogadas. O Corinthians tentará conquistar os três pontos fora de casa, o que pode ser um desafio importante.

Estatísticas e Expectativas:

Bahia Sub-20 : Posição : 3º lugar Média de finalizações : 0 Média de escanteios : 0 Cartões amarelos : 0 Expulsões : 0

: Corinthians Sub-20 : Posição : 3º lugar Média de finalizações : 0 Média de escanteios : 0 Cartões amarelos : 0 Expulsões : 0

:

Ambas as equipes têm uma média similar nos aspectos estatísticos, o que torna a partida bastante equilibrada. A disputa por cada ponto será acirrada, e o desempenho individual dos jogadores pode ser o diferencial para a vitória.

Conclusão:

O jogo entre Bahia Sub-20 e Corinthians Sub-20 promete ser uma verdadeira batalha. Ambas as equipes estão na 3ª posição e buscam consolidar sua liderança na Primeira Fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Bahia, jogando em casa, tem uma ligeira vantagem, mas o Corinthians, sempre forte fora de casa, promete dificultar o jogo. Os torcedores podem esperar um grande espetáculo no Estádio Joia da Princesa, em mais um duelo de alto nível entre dois gigantes do futebol brasileiro.

Onde Assistir aos Jogos do Brasileirão Sub-20?

Os jogos desta segunda-feira terão transmissão ao vivo pelo SporTV, enquanto outras partidas da rodada ainda não tiveram suas transmissões confirmadas. Confira a programação:

Data Horário Jogo Transmissão Segunda-feira, 10/03 19h Grêmio x São Paulo SporTV Segunda-feira, 10/03 21h30 Fluminense x Atlético-MG SporTV Quarta-feira, 12/03 15h Atlético-GO x Inter Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h América-MG x Vasco Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Red Bull Bragantino x Athletico Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Cruzeiro x Fortaleza Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Santos x Botafogo Sem transmissão Sexta-feira, 14/03 20h30 Bahia x Corinthians SporTV

Os jogos do Palmeiras e Flamengo, contra Juventude e Cuiabá, respectivamente, serão remarcados devido à participação dos clubes na Libertadores Sub-20.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?