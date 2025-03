Agência Minas Gerais | No Mês da Mulher, BDMG oferece crédito com taxa especial e capacitação gratuita às empreendedoras mineiras 

Em março, mês das mulheres, as empreendedoras mineiras terão acesso a crédito com condições exclusivas e capacitação técnica gratuita em uma parceria inédita entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Sebrae Minas. Até 31/3, mulheres líderes de micro e pequenas empresas em Minas Gerais acessam financiamento com taxa especial de 0,45% ao mês + Selic, com 48 meses para pagar, sendo 12 deles de carência. Além disso, as empresárias que contratarem o financiamento neste período também terão acesso à consultoria técnica gratuita.

“Reconhecer as potencialidades das empreendedoras e contribuir para que tenham condições para alavancar seus projetos são compromissos que o BDMG segue à risca o ano todo. Aliar crédito e capacitação é uma forma de apoiar as empresárias a ampliarem os negócios e é uma iniciativa que pode ser decisiva em um mercado competitivo”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto.

“As empreendedoras têm papel fundamental na geração de emprego e renda e no fortalecimento da economia local. A parceria entre BDMG e Sebrae é essencial para ampliar o acesso das mulheres a financiamentos e oferecer capacitação em gestão financeira, gerando oportunidade de expansão de seus negócios”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Durante a capacitação com especialistas do Sebrae, as empresárias poderão fazer um diagnóstico gratuito de gestão financeira e receber orientações sobre como otimizar custos, organizar as finanças do negócio e elaborar um planejamento. Além disso, poderão participar de programa de acompanhamento contínuo do Sebrae, com acesso a soluções em finanças, inovação e produtividade.

As empresárias que contratarem o crédito ainda poderão acessar a consultoria do Sebraetec, com 70% de subsídio do Sebrae. O programa oferta soluções de inovação em processos, produtos e serviços, como desenvolvimento de mídias digitais para empresas.

Segundo levantamento do Sebrae, com base em dados da Receita Federal, as mulheres são responsáveis por 40% dos pequenos negócios do estado, e ano a ano, têm buscado investir mais. Em 2024, o BDMG liberou R$ 70 milhões dentro das linhas específicas para mulheres, 23% a mais que no ano anterior. O total de clientes atendidas também foi 20% maior, superando mil empreendedoras. Juntas, elas contribuíram para injetar R$ 80 milhões na economia mineira em 2024.

O BDMG oferece produtos com foco na igualdade de gênero durante todo o ano. A empresa precisa ter participação societária feminina igual ou superior a 50% do capital social há mais de seis meses. A contratação é toda via digital.

Investir para crescer

Os investimentos a partir da captação do crédito foram decisivos para o crescimento do negócio da pedagoga Marina Batista. Durante a pandemia, ela decidiu que era hora de acreditar no sonho de empreender. No início, eram aulas particulares, ainda na casa da mãe dela. Em pouco tempo, foi preciso alugar uma sala, e depois, uma casa. Hoje, o Envolvedu, em Belo Horizonte, oferece contraturno para crianças, colônia de férias e outras atividades. Por mês, são 70 alunos, que chegam a 120 no período das férias.

Depois de reforçar a estrutura da empresa, ela viu o faturamento crescer 30%. “Colocamos uma placa bonita, reformamos o espaço, refizemos a logo, ampliamos o mobiliário. Com espaço mais atrativo e profissional, vieram mais clientes e precisamos contratar mais colaboradoras”, comemora. “O crédito foi um investimento para ampliar o negócio”, completa Marina.