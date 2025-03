1º Conexão Juventude de 2025 chega com novas atrações

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura de São José dos Campos realiza na tarde deste domingo (16), a 1ª Edição do Conexão Juventude de 2025. O evento será no Poliesportivo do Campo dos Alemães, das 13h às 18h.

Neste ano, o Conexão estreia com novidades para divertir e deixar o domingo ainda mais cheio de atrações, além de prestação de serviços para toda a população.

Presença confirmada no Conexão deste domingo, Mona Reis sobe no palco para agitar com o melhor do sertanejo universitário e axé. No esquenta para o show terá Aulão de Dança com profissionais de Educação Física.

Entre as novidades estão: futebol de sabão e aulas de artes marciais, skate e tênis, que se juntam às outras atrações que já fazem parte do Conexão.

As equipes da Rua de Lazer da Prefeitura estarão prontas para receber as crianças, que também poderão se divertir nos brinquedos infláveis, games e jogos de Realidade Virtual. Entre uma atividade e outra, as crianças podem se deliciar com pipoca e algodão doce, distribuídos gratuitamente durante o evento.

Futebol de sabão, uma das novidades que chegaram ao Conexão 2025 | Foto: Claudio Vieira

+ Serviço

Outra novidade será a presença do Fundo Social no Conexão Juventude, que terá um espaço exclusivo para a retirada de roupas limpas e em bom estado de conservação.

Os agentes de Saúde estarão presentes com informações sobre ISTs/Aids e orientações sobre as arboviroses, sobretudo os cuidados com a dengue.

O Centro de Medidas e Avaliação Física (CMAF) fará testes de flexibilidade e circunferência abdominal para avaliação de riscos cardíacos.

Especialistas estarão disponíveis para orientação profissional nas mais diferentes áreas, inclusive para quem busca o primeiro emprego ou deseja aprimorar o currículo.

Para as mulheres, a Prefeitura oferecerá orientações e atendimento social.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida