UNIVESP está com inscrições abertas para vestibular em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para o Vestibular UNIVESP 2025 até o dia 07 de abril. Ao todo, 108 vagas disponibilizadas entre três eixos sendo eles licenciatura, computação, e negócios e produção, com três cursos em cada um deles, confira as opções:

-Eixo das Licenciaturas:

•Letras

•Matemática

•Pedagogia

-Eixo de Computação

•Bacharelado em Tecnologia da Informação

•Bacharelado em Ciência de Dados

•Bacharelado em Engenharia de Computação

– Eixo de Negócios e Produção:

•Tecnólogo em Processos Gerenciais

•Bacharelado em Administração

•Bacharelado em Engenharia de Produção

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://vestibular.univesp.br/ e as provas serão realizadas no dia 18 de maio.