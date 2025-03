Setor produtivo rural de Campo Grande e região reafirma parceria com Governo de MS por avanços

O setor produtivo rural sul-mato-grossense tem adotado ao longo dos últimos anos metas para garantir o desenvolvimento econômico do Estado, por meio de parcerias, em especial, a capacitação e qualificação profissional, e a introdução de novas técnicas para o aumento da produtividade no campo.

E com esta ação estratégica, a nova diretoria do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), tomou posse na noite desta segunda-feira (10), dando continuidade ao projeto de aprimoramento de boas práticas, com o apoio do Governo do Estado.

Presente à solenidade de posse, o governador Eduardo Riedel afirmou que o bom desempenho econômico do Estado se deve, principalmente, ao agronegócio.

“Cada uma das instituições que estão aqui hoje representa uma responsabilidade, seja pública ou privada, e mostra a força do Mato Grosso do Sul, com a capacidade de estar junto por um propósito em comum. Nós estamos empenhados em transformar o Mato Grosso do Sul num estado próspero, que dê oportunidade para as pessoas, que siga o caminho da modernidade e do desenvolvimento, com igualdade social, por meio da educação, da qualificação e do emprego”.

Riedel ainda acrescentou que o PIB sul-mato-grossense é sinônimo de investimento público e privado, de renda média salarial e saldo positivo da balança comercial.

“Cada um desses itens deve ser construído ao longo do tempo para se alcançar um ambiente de negócio favorável e que privilegia aqueles que colocam o seu capital. E a nossa atividade agropecuária, e a nossa atividade industrial ligada a esse setor, é a chave neste processo”, admitiu.

Muito emocionado, Alessandro Oliva Coelho, que deixa o cargo de presidente do SRCG, agradeceu todos os parceiros e amigos que fez na entidade, lembrando dos desafios enfrentados como a pandemia de Covid-19, eventos climáticos severos e a busca por qualificação de profissionais que trabalham no campo, além de estabelecer parcerias para garantir uma aprendizagem constante para o setor.

Eleito por unanimidade em chapa única, no início do mês de fevereiro, José Eduardo Duenhas Monreal assume a presidência do Sindicato até 2028, também com o desafio de dar continuidade às propostas já implementadas, fortalecendo o trabalho de produtores rurais e a representatividade do setor agropecuário.

Em seu discurso de posse, o dirigente destacou que entre as prioridades estão a melhoria da infraestrutura, energia elétrica, estradas rurais e assistência técnica, além do fornecimento de informações de mercado para garantir mais rentabilidade aos produtores.

O novo presidente também ainda ressaltou o crescimento de novas cadeias produtivas no estado, como silvicultura, produção de laranja e amendoim, além do avanço da suinocultura. A entidade seguirá apoiando os produtores na adaptação a essas oportunidades e na busca por maior competitividade.

“Mais do que nunca, vamos precisar continuar trabalhando juntos. Nossa classe enfrenta desafios significativos desde a produção, sucessão familiar, gestão dos negócios, segurança no campo, energia, infraestrutura, até chegar ao valor da produção e comercialização, passando por condições climáticas adversas, tais como fogo, seca e chuva em excesso”, frisou.

Monreal é natural de Mirandópolis (SP) e chegou ao Mato Grosso do Sul em 1988, construindo uma trajetória no agronegócio. Engenheiro agrônomo, atuou na antiga Empaer (atual Agraer) como extensionista rural e desenvolveu projetos de irrigação e nutrição animal.

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foi a homenagem prestada a homens e mulheres por sua contribuição ao campo. Maria Cristina Possari Lemos, Antonio de Moraes Ribeiro Neto (Toninho), e o casal Pio Queiroz Silva e Roseli Maria Ruiz, foram lembrados por suas contribuições ao desenvolvimento do agronegócio e resiliência em defesa do setor.

Muito prestigiado, o evento de posse contou com a presença maciça de associados, autoridades civis e militares, dirigentes de entidades, em especial, o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, parlamentares, e secretários estaduais, entre eles, Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), e Rogério Beretta (Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Projetos implantados no SRCG

Projetos como os encontros do Café da Manhã e o Interagro 2025, previsto para junho, continuarão sendo promovidos para fomentar debates e parcerias no setor agropecuário.

Além disso, o SRCG manterá colaborações estratégicas com o Governo do Estado, prefeituras e entidades como Famasul, Senar/MS e ASUMAS, garantindo a capacitação e qualificação de mão de obra para o agronegócio.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom