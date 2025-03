“Rota da Mulher SEMUNI” reúne centenas de mulheres em Cabuçu

Cabuçu foi o primeiro bairro na “Rota da Mulher SEMUNI”. Nesta segunda-feira (10), o projeto, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMUNI), desembarcou na quadra poliesportiva da Praça de Cabuçu. Centenas de mulheres da região foram ao local em busca de serviços gratuitos voltados exclusivamente para o público feminino, como atendimento em saúde, assistência social, beleza e estética.

A ação, que será realizada em diferentes bairros da cidade até o dia 15 de março, acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado (8). Em Cabuçu, as mulheres aproveitaram a oportunidade para fazer exames, como mamografia e ultrassonografia transvaginal, além de atendimentos médico e odontológico, vacinação e testes rápidos de IST’s.

Além dos serviços de saúde, elas aproveitaram o dia para um autocuidado e receberam maquiagem, penteado e design de sobrancelhas. Para Doutora Roberta, vice-prefeita de Nova Iguaçu e secretária municipal da Mulher, a autoestima das mulheres é fundamental em diversos aspectos.

“É através deste autoconhecimento e autocuidado que estas mulheres irão se empoderar e se reestruturar no mercado de trabalho e se sentir melhor perante a sociedade”, garante Doutora Roberta, lembrando que a valorização da mulher deve ser diária. “Teremos uma semana de muitos serviços para nossas mulheres, nos quatro cantos de Nova Iguaçu. E a secretaria não se limitará a ações esporádicas: o acesso a esses serviços será oferecido de forma permanente na sede da SEMUNI, na Rua Teresinha Pinto, 297”.

A dona de casa Viviane Sevilha da Silva Napoleão, 44 anos, aproveitou a ação para realizar exames de saúde e não perdeu a oportunidade de passar na tenda da beleza feminina. “Este projeto é muito importante, pois reúne vários serviços em um só lugar. Em um único dia fiz mamografia, ultrassonografia transvaginal, maquiagem, sobrancelha e ainda passei no balcão de emprego para buscar uma vaga no mercado de trabalho”, disse a moradora de Cabuçu.

Mulheres homenageadas

Além da oferta de serviços públicos gratuitos para as mulheres, a “Rota da Mulher SEMUNI” também reconhece ações praticadas por elas consideradas capazes de transformar vidas. Algumas delas foram homenageadas nesta segunda-feira, durante a ação em Cabuçu, com o Troféu Embaixadora SEMUNI 2025. Ele representa a união entre Secretaria Municipal da Mulher de Nova Iguaçu e lideranças femininas, com o objetivo de aproximar a comunidade e o poder público.

O objeto, criado pela designer Soraya Campos e confeccionado por dez artesãs da cidade, traz a imagem da silhueta de uma mulher em madeira e um penteado composto por flores bordadas à mão. “O troféu representa a solidez e a coragem das mulheres que constroem sua própria história, enquanto as flores coloridas, feitas à mão, traduzem a diversidade, a beleza e a força que cada uma carrega em sua jornada”, explica Soraya.

Entre as homenageadas estava Adriana Santana dos Santos. Atuante no bairro de Cabuçu há 20 anos, ela realiza ações de arrecadação de alimentos e roupas e promove doações às famílias que necessitam deste tipo de apoio. “Dedico esta homenagem a todas as mulheres de Cabuçu que, de forma incansável, lutam pelo espaço que merecem ter na sociedade”, disse Adriana.

Ações vão até domingo

A “Rota da Mulher SEMUNI terá mais cinco dias de atendimento e vai passar, até sábado (15), pelos bairros Km 32, Jardim Tropical, Vila de Cava, Comendador Soares e Austin. No domingo (16), a ação será encerrada com o plantio de mudas no Paço das Laranjeiras, na Vila Light, por meio do projeto “Mulheres iguaçuanas plantando o futuro”. Confira os locais das próximas ações:

11 de março – Praça do Km 32 – Alameda São Bernardo Lt 18 Qd 02

12 de março – Praça do Jardim Tropical – Rua Damas Batista

13 de março – Praça de Vila de Cava – Rua Vitor Hugo

14 de março – Praça Havana – Comendador Soares – Rua Havana

15 de março – Rua Coronel Monteiro de Bairros – Austin

16 de março – Via Light (altura da Av. Nilo Peçanha) – Paço dos Laranjais – Centro