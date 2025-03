Prefeitura de Sorocaba abre inscrições gratuitas para a Copa de Voleibol “Meninos e Meninas da Vila” 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), receberá neste sábado (15), das 9h às 12h, as inscrições gratuitas para a Copa de Voleibol “Meninos e Meninas da Vila” 2025, na categoria Mirim (nascidos entre 2011 e 2014), no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli”, na Vila Gabriel. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

“O nosso objetivo principal com essa competição é incentivar a prática da modalidade esportiva e, com isso, promover mais saúde e qualidade de vida à população”, destaca o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares.

A Copa de Voleibol Meninos e Meninas da Vila envolverá, no máximo, oito equipes femininas e oito equipes masculinas. O primeiro e o segundo colocados de cada categoria, masculino e feminino, ganharão medalhas e troféus.

De acordo com a Sequav, poderão ser inscritos, no máximo, 14 atletas, sendo obrigatório, no mínimo, oito atletas inscritos na relação nominal, entregue no momento da inscrição. Já a comissão técnica tem que ter ao menos um dos membros com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

O torneio terá início neste mês de março, com as disputas realizadas aos domingos, entre 8h e 18h, preferencialmente no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli”, localizado na Vila Gabriel. Serão três fases: Classificatória, Semifinal e Final.

Já o Congresso Técnico está agendado para o dia 18 de março, às 19h30, em local a ser definido. Na ocasião, os representantes das equipes inscritas vão conhecer as regras, a forma de disputa, a organização dos grupos, entre outros detalhes do regulamento.

O Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli” está localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-7282 ou, ainda, pelo e-mail: [email protected].