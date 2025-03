Prefeitura convoca 5 novos agentes de Proteção e Defesa Civil – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O Governo de Minas abriu nesta quinta-feira (10/10) a consulta pública do Projeto Água dos Vales, uma Parceria Público-Privada (PPP) com o objetivo de universalizar o saneamento básico até 2033 nas regiões do Jequitinhonha e Mucuri. As áreas são historicamente marcadas pela falta de infraestrutura e de serviços essenciais. Com cerca de R$ 3,5 bilhões […]