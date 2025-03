Payet e Lucas Piton em baixa no Vasco, saída no meio do ano é cada vez mais provável

Payet e Lucas Piton em baixa: saída no meio do ano é cada vez mais provável

O Vasco da Gama encerrou sua participação no Campeonato Carioca de 2025 de forma decepcionante, sendo eliminado pelo Flamengo nas semifinais. Com a frustração do desempenho abaixo do esperado, a equipe de Fábio Carille agora se prepara para o Campeonato Brasileiro. No entanto, dois jogadores que já foram peças-chave do elenco parecem estar com os dias contados em São Januário: Dimitri Payet e Lucas Piton.

Payet: Fim de ciclo no Vasco

O meia francês chegou ao Vasco como um dos grandes reforços da SAF e rapidamente conquistou a torcida com seu talento e visão de jogo. No entanto, sua performance em 2025 ficou muito aquém do esperado. Sem gols ou assistências no Carioca, Payet teve baixa minutagem e não conseguiu justificar sua permanência no elenco.

O desgaste com a torcida aumentou à medida que suas atuações foram se tornando apagadas, e as conversas para renovação de contrato esfriaram. Com vínculo até o meio do ano, a tendência é que o francês não continue no clube. A diretoria já busca alternativas para liberar o jogador antes do fim do contrato ou, pelo menos, evitar uma renovação automática.

Lucas Piton: rendimento abaixo e possível saída

Outro jogador que perdeu prestígio nesta temporada foi Lucas Piton. O lateral-esquerdo, que nos últimos anos foi uma das principais peças criativas do time, teve um desempenho apagado no Campeonato Carioca. Em 10 jogos, deu apenas uma assistência e não conseguiu ser decisivo no ataque.

Além da queda na produtividade ofensiva, o setor defensivo também virou um problema. Contra o Flamengo, nas semifinais, Piton teve atuações muito abaixo da média, sendo um dos pontos vulneráveis do time. Sua permanência no Vasco passou a ser questionada internamente, e uma negociação no meio do ano não está descartada. Clubes do exterior e do próprio futebol brasileiro monitoram a situação do lateral.

Mudanças no elenco para o Brasileirão

Com a provável saída de Payet e Piton, a diretoria do Vasco já se movimenta no mercado para reforçar o elenco antes do início do Campeonato Brasileiro. A busca por um meia criativo e um lateral-esquerdo se tornou prioridade para evitar que a equipe perca ainda mais qualidade técnica.

A torcida, que já demonstrava insatisfação com o desempenho de ambos, parece não se opor à saída dos jogadores. A expectativa agora é para ver como o Vasco irá se reestruturar para brigar por uma campanha sólida no Brasileirão.