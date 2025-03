PartiuIF: curso preparatório para Ensino Médio Integrado do IFSP oferece 1.800 vagas – IFSP

As vagas estão distribuídas entre 33 campi de instituições; inscrições vão de 14 a 28 de março

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulga o edital nº 55/2025, que trata da seleção de estudantes para o Projeto PartiuIF: Curso Preparatório para o Ensino Médio Integrado do IFSP. Há 1.800 vagas distribuídas entre 33 campi da instituição.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas. Os estudantes interessados devem se inscrever entre os dias 14 e 28 de março por meio do formulário eletrônico disponível aqui. A quantidade de vagas por campus pode ser consultada no item 6 do edital.

O PartiuIF visa não só oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas, mas também recompor as habilidades e as competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Os selecionados receberão mensalmente, a título de ajuda de custo, o valor de R$ 200. As aulas do curso acontecerão ao longo do ano de 2025, no período de abril a dezembro, em locais, dias e horários definido pelo campus ao qual o candidato se inscreveu. O curso terá duração de 320 horas distribuídas conforme o item 1.6.1 do edital.

A seleção dos estudantes será realizada em duas etapas: análise documental e sorteio eletrônico. Na etapa de análise documental, a partir dos documentos encaminhados no formulário de inscrição, serão verificadas a comprovação de escolaridade pública; as condições de vulnerabilidade social dos candidatos (renda, pertencimento, raça e condição de PcD) — para as vagas destinadas aos candidatos quilombolas, com renda familiar até um salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas ou Pessoa com Deficiência; a permissão dos responsáveis legais autorizando a participação do candidato do processo seletivo e posteriormente do projeto Partiu IF. Na etapa do sorteio, os candidatos considerados aptos na etapa de análise documental serão sorteados eletronicamente para preenchimento das vagas.

Partiu IF

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em colaboração com Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), ambas do Ministério da Educação, ofertará diversas turmas do Programa Partiu IF distribuídas no estado de São Paulo. Serão oportunidades destinadas a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental vindos de escolas públicas, de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, quilombolas, indígenas ou com deficiência. Os jovens terão aulas e atividades com conteúdos alinhados ao processo seletivo de cursos técnicos articulados ao Ensino Médio das instituições da Rede Federal.

Cronograma

Lançamento do Edital – 11/03/2025

Inscrições – Inscrições 14/03 a 28/03/2025

Resultado Preliminar – 01/04/2025

Recursos – 01/04 a 02/04/2025

Resultado Final – Lista de candidatos aptos ao sorteio 07/04/2025

Sorteio dos candidatos aptos – 09/04/2025 (nos campi envolvidos)

Resultado final do sorteio – 11/04/2025

Matrícula e Início das aulas 14/04/2025

