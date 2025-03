PALPITES Cerro Porteño x Melgar Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (12), ESCALAÇÕES

O jogo entre Cerro Porteño x Melgar acontece Hoje (12) às 19 hs. O mandante da partida Cerro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025 SUB-20.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Cerro Porteño x Melgar: Análise e Prognóstico para o Jogo da Libertadores

Na próxima quarta-feira, 12 de março, o Cerro Porteño enfrentará o FBC Melgar pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio General Pablo Rojas, o La Olla, às 19h00 (horário de Brasília). Confira a seguir a análise do confronto e as expectativas para este duelo.

Retrospecto e Favoritismo do Cerro Porteño

O Cerro Porteño chega para este jogo com um retrospecto favorável contra o FBC Melgar. As duas equipes já se enfrentaram em uma única ocasião, e o time paraguaio levou a melhor, vencendo o confronto. No momento, o Cerro Porteño apresenta um bom desempenho em casa, embora tenha sofrido gols em seus últimos cinco jogos em casa. Porém, vem de duas vitórias consecutivas e deve entrar em campo com confiança para enfrentar os peruanos.

Forma das Equipes

Cerro Porteño : Nos últimos cinco jogos, a equipe somou 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No campeonato paraguaio, derrotou o General Caballero JLM por 2 a 1, com uma boa exibição de seus jogadores como Cecilio Domínguez e Alexis Fariña.

: Nos últimos cinco jogos, a equipe somou 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No campeonato paraguaio, derrotou o General Caballero JLM por 2 a 1, com uma boa exibição de seus jogadores como Cecilio Domínguez e Alexis Fariña. FBC Melgar: O time peruano vem de duas vitórias seguidas fora de casa e está em excelente forma, com 6 vitórias nos últimos 7 jogos. A equipe derrotou o Sporting Cristal por 1 a 0 na última rodada da liga peruana, e jogadores como Cristian Bordacahar e Lautaro Guzmán têm se destacado.

Escalações Esperadas

Cerro Porteño : A equipe será liderada pelo técnico Diego Martínez, com destaque para jogadores como o atacante Cecilio Domínguez e o meio-campista Piris da Motta.

: A equipe será liderada pelo técnico Diego Martínez, com destaque para jogadores como o atacante Cecilio Domínguez e o meio-campista Piris da Motta. FBC Melgar: Sob o comando do técnico Wálter Ribonetto, o time peruano conta com figuras importantes como o goleiro Carlos Cáceda e o atacante Cristian Bordacahar.

Desfalques e Dúvidas

Cerro Porteño : Rodrigo Melgarejo está fora por lesão, após sofrer ruptura do ligamento.

: Rodrigo Melgarejo está fora por lesão, após sofrer ruptura do ligamento. FBC Melgar: Não há grandes desfalques, e a equipe conta com força máxima.

Prognóstico

Embora o Cerro Porteño tenha a vantagem no retrospecto e jogue em casa, o FBC Melgar vem demonstrando uma forma impressionante, especialmente fora de casa, com duas vitórias seguidas. A partida promete ser equilibrada, mas o Cerro Porteño tem um leve favoritismo devido à sua força jogando em seu estádio.

Prognóstico: Vitória do Cerro Porteño, mas a expectativa é de um jogo equilibrado com poucos gols.

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelo canal ESPN às 19h00 (horário de Brasília).

Curiosidade: O Cerro Porteño tem se destacado pela sua forte defesa em casa, mas também é vulnerável a contra-ataques rápidos, uma característica que o FBC Melgar pode explorar.

Fique ligado para mais detalhes sobre o jogo e acompanhe o minuto a minuto da partida!

