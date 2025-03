Orquestra Sinfônica de Sorocaba dá início à temporada 2025 nesta sexta-feira (14) – Agência de Notícias

Concerto de abertura acontece na Sala Fundec, às 20h, com um espetáculo multilinguagens que homenageia Chiquinha Gonzaga

A população poderá prestigiar, nesta sexta-feira (14), às 20h, e no domingo (16), às 19h, a abertura da temporada artística 2025 da Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS), com o espetáculo “Chiquinha Gonzaga: a maestra brasileira”, sob a regência do Maestro Eduardo Pereira, na Sala Fundec (Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba).

A OSS é administrada pela Fundec, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), oferecendo à população a oportunidade de apreciar arte de qualidade. Com mais de 70 anos de história, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba é considerada hoje um Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, por meio da Lei Municipal nº 12.808/2023.

A temporada terá 32 espetáculos divididos em quatro séries. “Chiquinha Gonzaga: a maestra brasileira” faz parte da série “Aparecida Levy”, uma homenagem à violinista e poetisa que foi a primeira violinista da OSS, de 1949 a 1986. Em reconhecimento ao seu legado, essa série trará grandes nomes femininos para o palco, reforçando o papel essencial das mulheres na música clássica. As apresentações deste mês de março são compostas por arranjos inéditos escritos por Juliana Ripke, contando, ainda, com intervenção audiovisual, com vídeos e áudio, ilustrando o trabalho de Chiquinha.

A série “Sinfônica para Todos” contará com concertos didáticos direcionados a estudantes de escolas públicas e pessoas atendidas por entidades assistenciais e será composta por espetáculos, como “Clássicos Animados”, trazendo as músicas clássicas que ficaram eternizadas nos desenhos animados, como Pernalonga e Tom & Jerry; “Música de Cinema”, com obras de trilhas sonora de filmes reconhecidos, como Jurassic Park e Harry Potter; e “O Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, com projeções e textos exclusivos.

Já a série “William Fabri” homenageia o violinista que atuou na orquestra e é considerado um dos pilares fundamentais para sua história. As apresentações contarão com concertos aclamados como Romeu e Julieta (Piotr Itch Tchaikosky), Romance para viola e orquestra, Op. 85 (Max Brunch), Andante e Rondo Ungarese, Op. 35 (Carl Maria Von Weber), Príncipe Igor “Danças Polovtsianas” (Alexandr Borodin), Sinfonietta nº 1 (Heitor Villa-Lobos), Concertino para Xilofone e Orquestra (Toshiro Mayuzumi), Sinfonietta Seconda “Carnavale” (Ernani Aguiar), entre outros.

Com uma programação eclética, a série “Benedito Camargo” explorará o lado popular e inovador da orquestra, com concertos que misturam diferentes estilos musicais e apresentam ao público uma nova perspectiva orquestral. Em homenagem aos 150 anos da inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana, o reportório contará com obras, como Trem para Cordisburgo (Antonio Carlos Jobim), As Aventuras de Pedro Malasartes (Tim Rescala), Bachianas Brasileiras nº 2 (Heitor Villa-Lobos), Rodeo “Buckaroo Holiday + How Down (Aaron Copland), entre outros.

Os ingressos já podem ser adquiridos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na sede da Fundec, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo site: https://fundecsorocaba.com.br/programacao/. A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99669-2817 ou pelo telefone: (15) 3233-2220.

Sobre a OSS

Fundada em meados do século 20, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba teve os maestros Benedito de Camargo e Nilson Lombardi como os seus primeiros regentes. A apresentação de estreia foi realizada no dia 3 de outubro de 1949, no Cine Teatro São José. Ao longo de sua história, a OSS teve também como regentes Pedro Cameron, Jonicler Real e Eduardo Ostergren, este último que, em 2021, assumiu o cargo de maestro emérito.

Atualmente, a orquestra tem como diretor artístico e regente titular o maestro Eduardo Pereira e realiza concertos regulares na cidade de Sorocaba e região, recebendo anualmente solistas e maestros convidados nacionais e internacionais, além de parcerias com importantes instituições culturais, como a Fundação OSESP, que permite levar a cultura sorocabana para grandes palcos como a Sala São Paulo, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, entre outros.

Em 2023, a OSS participou das gravações do primeiro filme da Brasil Paralelo, “Oficina do Diabo”, levando o nome de Sorocaba para todo o Brasil e o mundo, nas telas dos cinemas.

Nesta temporada, público poderá esperar convidados renomados, como os maestros Marcelo Jardim e Cinthia Alireti. Além disso, seis solistas subirão ao palco ao lado da OSS, incluindo alguns músicos da própria orquestra, como Bruno Ghirardi, Ellen Hummel e Rafael Peregrino, o tenor e narrador Enrico Verta, e nomes de reconhecimento internacional, como os violinistas Priscila Rato e Gabriel Marin. A população contará ainda com quatro masterclasses, uma de violino, uma de viola e duas de regência, ministrados pos solistas e maestros convidados.