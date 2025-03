Oficina de desenho em aquarela “Mãos à arte” é atração gratuita no Pátio Cianê Shopping – Agência de Notícias

A população poderá participar neste domingo (16), das 14h às 16h, da oficina gratuita de desenho “Mãos à arte”, utilizando a técnica aquarela, com os artistas Júlio Veredas e Julio Cardoso, no Pátio Cianê Shopping, no Bloco B do empreendimento, Piso 1.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a atividade integra as exposições “Os Cordéis de um Brasil profundo”, de Júlio Veredas, e “Ephemeral: Pintura Aquarela e Técnica Mista”, de Julio Cardoso, disponíveis para visitação no shopping.

A oficina é aberta ao público geral e, apesar do foco na técnica aquarela, serão disponibilizados outros materiais para produção, como lápis de cor. Durante o encontro, os participantes serão estimulados a explorar a criatividade e terão a oportunidade de conhecer o processo criativo dos artistas.

Natural de Sorocaba, Júlio Veredas é um artista autodidata que, desde muito cedo, passou a frequentar cursos livres de artes e atuar na área de eventos culturais, ganhando destaque pela singularidade de seu trabalho, que dialoga com a música e a literatura e constrói uma obra que traz aspectos da cultura popular. O artista visual residiu por muitos anos na capital paulista, convivendo com grupos de música e de teatro, quando iniciou as primeiras mostras de seus desenhos, com exposições individuais no Centro Cultural São Paulo e no Museu de Arte de São Paulo (Masp), mantendo em paralelo uma produção em Sorocaba, com artistas diversos, e na cidade de Vitória da Conquista (BA), terra do compositor Elomar Figueira Mello, que passa a ser uma grande referência em seu processo artístico.

Julio Cardoso é tatuador e aquarelista há mais de 25 anos, e tem se destacado por sua habilidade em fundir estilos e as mais variadas técnicas, criando obras que capturam a essência do efêmero com uma abordagem intimista e poética. Seu trabalho em aquarela, por sua vez, revela detalhes muito bem elaborados, convidando o público a refletir sobre as temáticas do tempo e da memória, mostrando o valor de cada instante.

O Pátio Cianê Shopping está localizado na Av. Dr. Afonso Vergueiro, 823, no Centro de Sorocaba.