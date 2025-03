o percurso do sangue em Mato Grosso do Sul para salvar muitas vidas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Poucos imaginam o trajeto que uma bolsa de sangue percorre até salvar a vida de um paciente. Por trás de cada doação, existe uma logística complexa e bem coordenada pela Rede Hemosul MS, responsável pela coleta, processamento e distribuição dos hemocomponentes em todo o Estado. Esse processo exige dedicação, precisão e uma cadeia de trabalho que impacta diretamente a saúde pública.

A Rede Hemosul distribui cerca de 8,6 mil hemocomponentes por mês, atendendo tanto hospitais públicos quanto privados, incluindo unidades no interior do Estado. O ciclo começa com a doação voluntária, quando o sangue é coletado, passa por exames rigorosos e é fracionado em componentes como hemácias, plaquetas e plasma.

Após validação laboratorial, o material é cuidadosamente armazenado e monitorado até sua liberação para o transporte.

Segundo a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, a logística envolve diferentes centros de coleta, como em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba. A distribuição do sangue é essencial para atender a demanda de Mato Grosso do Sul.

“A distribuição de sangue no Estado é coordenada conforme a demanda dos hospitais, com destaque para as unidades de alta e média complexidade, que são as principais consumidoras. A prioridade é atender ao SUS (Sistema Único de Saúde), mas sempre que necessário, fornecemos sangue a outras unidades, conforme urgência”, explica Marina.

Juliana Flausino Haverith, motorista do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), relata a intensidade do trabalho. “Normalmente, fazemos o transporte uma vez por dia, mas a demanda pode aumentar muito. Quando um hospital precisa urgentemente, fazemos várias viagens, inclusive de madrugada. O sangue precisa chegar rápido e na temperatura ideal”.

Essa temperatura é garantida por caixas térmicas e o uso de “gelox”, que mantém as bolsas nas condições adequadas. O controle rigoroso assegura a qualidade dos componentes, mesmo para os municípios mais distantes. Ceres de Melo, responsável pelo Setor de Distribuição do Hemosul, explica que é fundamental garantir a logística e segurança no transporte das bolsas de sangue, principalmente no que diz respeito à temperatura.

“Se um paciente em Costa Rica ou Chapadão do Sul está grave, o sangue precisa chegar naquele dia, não no dia seguinte. Por isso, a logística precisa ser precisa, com o sangue sendo liberado a qualquer hora, até mesmo de madrugada, para que chegue rapidamente aos hospitais”, comenta Ceres.

O desafio maior, no entanto, está no equilíbrio entre oferta e demanda. “Há dias em que os estoques estão cheios e conseguimos atender bem. Mas, na maioria das vezes, estamos no limite, especialmente com tipos sanguíneos negativos”, explica a técnica de Hemoterapia da Rede Hemosul, Márcia Vicente de Souza. “Por isso, sempre reforçamos a importância da doação regular. A doação é fundamental para que possamos continuar nosso trabalho”, completa.

Além do transporte, os motoristas e equipes hospitalares passam por treinamentos anuais, que garantem a qualidade do processo. “Eles aprendem tudo, desde a coleta até a entrega ao destino, com instruções detalhadas sobre como manter os componentes sanguíneos em condições ideais durante o trajeto”, afirma Rudylene Zanúncio, chefe de Educação Permanente do Hemosul.

Ligada diretamente a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a Rede Hemosul é referência em segurança e tecnologia no processamento de sangue. Segundo Marina, além das atividades de coleta e distribuição, a unidade realiza exames de biologia molecular para garantir a segurança dos hemocomponentes, sendo uma das 13 unidades no Brasil que recebe kits do Ministério da Saúde para realizar esses testes. “Isso garante a segurança tanto para os doadores quanto para os pacientes que recebem o sangue”, afirma.

A Rede Hemosul também trabalha com campanhas de conscientização para atrair novos doadores, especialmente durante feriados prolongados. Além disso, planeja expandir suas ações com a abertura de novas unidades e a implementação de projetos móveis, como ônibus de coleta, para aumentar a captação de doações no Estado.

“Estamos trabalhando em reformas para atender às novas normas e à crescente demanda, sempre com o objetivo de garantir que o Hemocentro de Mato Grosso do Sul continue oferecendo serviços com qualidade e segurança”, conclui Marina.

No final das contas, o sucesso de todo esse processo de distribuição de sangue no Estado depende, antes de tudo, da solidariedade dos doadores. Esse gesto assegura que cada bolsa de sangue chegue ao paciente que precisa, seja em situações de emergência, cirurgias ou tratamentos contínuos. Em um sistema tão delicado, a contribuição de cada indivíduo é fundamental. O espírito de colaboração da população é a verdadeira força que mantém a vida circulando, literalmente, por todo o Estado.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Foto de capa: Bruno Rezende/Secom

Internas: Kamilla Ratier