JUVRio leva 80 jovens para assistir ao concerto da Orquestra Sinfônica Jovem Brasileira, no Theatro Municipal – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os jovens das comunidades assistiram ao concerto no Theatro Municipal. Foto: Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

A Secretaria da Juventude do município do Rio (JUVRio) promoveu uma noite especial para 80 jovens de favelas da cidade, no sábado (08/03). Um grupo de moradores de comunidades dos Morros do São Carlos, Cajueiro, Serrinha e Madureira assistiu gratuitamente ao concerto de abertura da temporada 2025 da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, braço artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira e formado por 50 talentos da música orquestral. Esta é uma ação sem custos para a Prefeitura do Rio. Pedro Lopes da Silva, de 29 anos, se encantou com a oportunidade de assistir ao espetáculo.

– Essa foi a primeira vez que eu fui assistir a uma orquestra. E fazer isso no Theatro Municipal foi incrível. Para mim, foi uma experiência única porque tive contato com obras de grandes compositores e compositoras do mundo, que inspiram tantas obras e filmes que conhecemos -, disse o morador da Vila da Penha.

Os alunos dos cursos do Espaço da Juventude acompanharam a apresentação conduzida pelo regente titular do grupo, Anderson Alves. O concerto começou com a Sinfonia nº1, de Emilie Mayer e, em seguida, a orquestra interpretou a Suíte Callirhoe, Op. 37, de Cécile Chaminade, conhecida por suas composições refinadas. Fechando a apresentação, a Abertura The Wreckers (Os Destruidores), de Ethel Smyth, uma das figuras mais importantes do movimento feminista na música clássica.