Imasul promove atividades no Parque Matas do Segredo para celebrar o Dia Internacional da Mulher

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) organizou um evento especial no Parque Estadual Matas do Segredo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A programação, realizada no sábado (8), foi dedicada às servidoras do instituto e convidadas, proporcionando um dia de contato com a natureza, esportes e atividades de bem-estar.

As atividades começaram logo pela manhã, com percursos de trilhas guiadas pela unidade de conservação, seguidos por aulas de yoga e Krav Maga. O evento teve como objetivo valorizar e homenagear as mulheres, reforçando sua importância e incentivando a busca pelo equilíbrio entre saúde física e mental.

O Parque Estadual Matas do Segredo (PEMS) é um exemplo de recuperação ambiental e história cultural. Com uma área de 177 hectares, localizado na região norte de Campo Grande, o parque preserva vestígios da colonização japonesa, período em que a área foi utilizada para o cultivo de café e hortaliças. Atualmente, é um espaço voltado para contemplação, pesquisa e aprendizado ambiental.

Considerado um hotspot para a observação de aves, o parque abriga uma vegetação típica do Cerrado e diversas espécies da fauna silvestre, como antas, macacos, iraras, veados e catetos. A visitação ocorre por meio de trilhas guiadas, com percursos de aproximadamente dois quilômetros e grau de dificuldade leve.

Normas para visitação

Para garantir a preservação do espaço e a segurança dos visitantes, algumas normas devem ser seguidas:

Crianças e adolescentes até 14 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis;

Não é permitido levar animais domésticos;

É proibida a entrada de pessoas alcoolizadas, portando bebidas alcoólicas ou sob efeito de entorpecentes;

Não é permitida a coleta de qualquer espécie da fauna ou flora.

Recomendações para os visitantes

Chegue com 10 minutos de antecedência. Em caso de desistência, informe com antecedência;

Use calça comprida e calçado fechado confortável (tênis, botas ou botinas com meias compridas);

Aplique repelente para proteção contra insetos;

Faça uma refeição ou lanche antes da visita;

Traga uma garrafinha de água. O parque dispõe de bebedouros para abastecimento.

Informações adicionais

Pesquisas no local são permitidas apenas com autorização prévia do Imasul. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3318-5713.

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul