Guarda Ambiental de Nova Iguaçu combate incêndio na Área de Proteção Ambiental de Tinguá

A Guarda Municipal Ambiental (GMA) de Nova Iguaçu foi acionada para combater um incêndio que atingiu a Área de Proteção Ambiental (APA) de Tinguá no último domingo (9). O fogo iniciou por volta de 13h30 e, imediatamente, as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), brigadistas da APA Tinguá e voluntários se uniram para combater as chamas e proteger o território.

O incêndio foi avistado por um frequentador da região que acionou a APA Tinguá para fazer a denúncia. Em um esforço conjunto, os agentes conseguiram extinguir as várias linhas de fogo, impedindo o avanço para áreas de vegetação preservadas.

Por conta do relevo irregular, a operação precisou ser paralisada às 19h15 para garantir a segurança da equipe. Ainda havia um pequeno foco de chamas entre a Estrada do Salgueiro e a Rua da Cachoeira, mas foi extinto naturalmente por conta da chuva que caiu no final da noite. A possível causa do incêndio foi uma queima de resíduo em área aberta. O culpado ainda não foi identificado.

“Colocar fogo em vegetação é crime e as pessoas têm que se conscientizar que estamos em um período de seca de um ano atípico, por isso precisamos cuidar do meio ambiente. O incêndio provoca, não só doenças respiratórias, mas também acaba com biomas, destrói animais e empobrece o solo”, afirmou o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

A Prefeitura de Nova Iguaçu e a Guarda Municipal Ambiental seguem em alerta e mobilizadas para evitar novos incêndios e proteger as áreas de preservação ambiental. A população pode contribuir com denúncias anônimas através dos seguintes canais de comunicação: (21) 3779-1183 (telefone e WhatsApp) ou através do e-mail [email protected].