Equipe do Cidade Jardim vence Copa Popular de Basquete

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Em comemoração à Semana do Basquete, a Prefeitura de São José dos Campos realizou neste domingo (9) as finais da Copa Popular de Basquete na categoria acima de 45 anos. Os jogos aconteceram pela manhã, no CT Atleta Cidadão/Teatrão localizado na Vila Industrial.

Equipe Hakuna, posando com a taça de vice-campeã da Copa Popular de Basquete. | Foto: Divulgação

O time XXT, da região sul da cidade, foi o grande campeão desta edição, após vencer por 59 a 48 o vice-campeão Hakuna.

Na disputa pela terceira colocação do torneio, a equipe do Tênis Clube levantou o troféu, derrotando o time Ribeirão Vermelho por 70 a 39.

Jogadores do Tênis Clube exibem o troféu de terceiro colocado. | Foto: Divulgação

Copa Popular de Basquete +45

O Torneio Amador +45 fez parte da 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos. O início da competição aconteceu em 25 de fevereiro e quatro equipes participaram, com atletas que praticam a modalidade de forma recreativa em várias regiões da cidade.

O quadrangular contou com as equipes Hakuna, Tênis Clube, Ribeirão Vermelho e XXT. Os times se enfrentaram em turno único, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro. A grande final foi realizada com os dois primeiros colocados e os dois últimos disputaram o terceiro lugar.



