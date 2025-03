Encontro especial celebra 11 anos do Jardim Botânico de Sorocaba neste sábado (15) – Agência de Notícias

O evento terá a presença de renomados especialistas, como o engenheiro agrônomo e botânico Harri Lorenzi, fundador do Instituto Plantarum e do Jardim Botânico Plantarum; e a engenheira agrônoma, professora e pesquisadora da UFSCar, Dra. Fiorella Fernanda Mazine Capelo

Para celebrar os 11 anos de existência do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realiza sábado (15), das 9h às 12h, o encontro “Jardins Botânicos em Foco: Celebrando o Jardim Botânico de Sorocaba”. O intuito é destacar o papel fundamental dessas instituições na sociedade contemporânea.

Administrado pela Sema, o Jardim Botânico de Sorocaba foi inaugurado no dia 15 de março de 2014, em área de proteção permanente de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, no Jardim Dois Corações, com vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

O encontro contará com a presença de renomados especialistas, como o engenheiro agrônomo e botânico Harri Lorenzi, fundador do Instituto Plantarum e do Jardim Botânico Plantarum; e da engenheira agrônoma, professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Dra. Fiorella Fernanda Mazine Capelo.

Lorenzi compartilhará sua trajetória inspiradora, que culminou na criação do maior jardim botânico em número de espécies da América Latina. Além disso, será apresentada a espécie Eugenia velutifolia Mazine & Sobral, recentemente descoberta em trabalho coordenado pela Dra. Fiorella Fernanda Mazine Capelo, na cidade de Salto de Pirapora (SP). Ao fim do evento, um exemplar da nova espécie será plantado no Jardim Botânico.

Na ocasião, o engenheiro agrônomo da Sema, Clebson Aparecido Ribeiro, também fará apresentação sobre o Jardim Botânico de Sorocaba.

O evento é gratuito e aberto às famílias sorocabanas, sem necessidade de inscrição prévia. O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: [email protected].