Dia Internacional da Mulher é marcado por ações de autocuidado com a saúde feminina em Nova Iguaçu

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), a Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu uma grande ação de cuidados com a saúde feminina. Quem passou pela Praça Rui Barbosa, no Centro, pôde buscar diferentes serviços, desde aferição da pressão arterial e glicemia até atendimento médico, odontológico e realização de testes rápidos de IST’s e de mamografia.

A ação foi realizada graças a uma parceria entre os governos municipal, por meio das secretarias municipais de Saúde (SEMUS) e da Mulher (SEMUNI), e estadual, que trouxe para a cidade a carreta do mamógrafo móvel. Assim como em outubro, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, em março as mulheres também são estimuladas a buscar o autocuidado por meio da saúde preventiva. No entanto, o acompanhamento deve ser regular.

“A procura pela prevenção de doenças deve ser feita diariamente nas Unidades Básicas de Saúde. Para suprir a demanda, a partir deste mês, nossos Ônibus da Saúde vão realizar atendimento itinerante nas localidades onde não há unidades básicas de saúde”, revela Luiz Carlos Nobre, secretário municipal de Saúde, que completa. “Além de testes rápidos, iremos ofertar atendimento médico, odontológico, atualização da carteira de vacinação, agendamento de exames e aconselhamento reprodutivo”.

A assistente social Maria Jussara Pereira Cavalcante, 62 anos, caminhava pelo Calçadão de Nova Iguaçu quando não se sentiu bem. Ciente da ação da Prefeitura, ela foi ao Ônibus da Saúde e solicitou atendimento. Ela elogiou a iniciativa e reforçou a importância do acompanhamento preventivo. “Desde a perda do meu pai durante a pandemia da Covid-19, enfrento problemas emocionais que afetam minha saúde. Por isso, checo constantemente minha pressão arterial e a glicose e realizo exames de rotina. Não podemos lembrar do autocuidado somente nas campanhas, precisamos nos cuidar o ano inteiro. Quanto mais cedo descobrimos um problema, maiores são as chances de encontrarmos uma solução”, afirma Maria Jussara, moradora do Caonze.

Vice-prefeita de Nova Iguaçu e secretária municipal da Mulher, Doutora Roberta também esteve presente à ação deste sábado e aproveitou a oportunidade para lembrar que a partir de segunda-feira (10), a SEMUNI irá promover uma grande ação social voltada para as iguaçuanas.

“Em celebração às mulheres da nossa cidade, teremos uma semana inteira dedicada a elas. A ‘Rota da Mulher SEMUNI’ vai oferecer não somente serviços de saúde, mas também de assistência social, assistência jurídica, balcão de emprego, orientação para elaboração de currículos, além de workshops, palestras e muito mais” contou Doutora Roberta.

Confira os locais das ações da SEMUNI:

10 de março – Praça de Cabuçu – Rua Otávio Teixeira, esquina com Severino Pereira da Silva

11 de março – Praça do Km 32 – Alameda São Bernardo Lt 18 Qd 02

12 de março – Praça do Jardim Tropical – Rua Damas Batista

13 de março – Praça de Vila de Cava – Rua Vitor Hugo

14 de março – Praça Havana – Comendador Soares – Rua Havana

15 de março – Rua Coronel Monteiro de Bairros – Austin

16 de março – Via Light (altura da Av. Nilo Peçanha) – Paço dos Laranjais – Centro